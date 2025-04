Xabi Alonso en Liga, mais pas au Real Madrid ?

Le Real Madrid pourrait être à la recherche d'un nouvel entraîneur cet été, mais il ne serait pas le seul club de Liga dans ce cas.

La Real Sociedad a annoncé jeudi le départ d'Imanol Alguacil, entraîneur de longue date, à l'expiration de son contrat à la fin de la saison 2024-25.

La tâche de remplacer Alguacil commence maintenant pour la Real, et le club a déjà établi une liste restreinte de plusieurs noms. Et comme l'a révélé Diario AS, certains sont plus réalistes que d'autres.

L'article continue ci-dessous

L'entraîneur de Gérone, Michel Sanchez, était dans le collimateur de la Real depuis un certain temps, mais la saison désastreuse des Catalans a fait chuter sa cote à Donostia-Saint-Sébastien. De plus, certains craignent de devoir payer une indemnité pour le recruter, son contrat n'excédant pas l'été prochain. Mais pour l'instant, il reste un candidat de choix.

La Real envisage également une promotion interne avec l'actuel entraîneur de Sanse, Sergio Francisco, très apprécié au sein du club. Un autre entraîneur ayant entraîné l'équipe B est également dans le collimateur : Xabi Alonso.

Alonso a été fortement pressenti pour succéder à Carlo Ancelotti au Real Madrid, mais il représente également une option pour la Real Madrid – même s'il s'agit d'un recrutement de rêve. Sa clause libératoire au Bayer Leverkusen est probablement abordable, mais il pourrait être difficile de le convaincre de revenir, même si le club compte bien faire de son mieux dans ce sens.

L'intérêt de la Real pour Alonso pourrait certainement susciter des doutes au Real Madrid, surtout si la décision est prise de quitter Ancelotti à la fin de la saison.