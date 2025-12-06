Mercato PSG : pourquoi la prolongation d’Ayyoub Bouaddi à Lille n’est qu’une formalité

Du côté du compte PSGInside-Actus, très bien renseigné sur le club francilien, la tendance reste claire. Le média spécialisé assure que l’international Espoirs français demeure bien dans le viseur du champion d’Europe. Sur X, en réponse à un internaute, une précision majeure a émergé, sans détour ni langue de bois :

« Aucune source officielle l'indique. D'ailleurs, beaucoup de journalistes se contredisent. Je peux assurer que pendant les fêtes de Noël, un rendez-vous est prévu. Cela ne veut pas dire que ça va se conclure par une signature. Les mêmes me contredisaient pour Kolo Muani, Neves ou Doué. Si tu écoutes Hawkins, il faudra débourser 50M€, Sacha il faudra 100M€, en Espagne c'est quasiment fait. Bref... Moi je suis persuadé que si ça se fait, ça sera aux alentours de 60M ».

Un message limpide. Rien n’est signé, rien n’est clos non plus. Le PSG avance avec prudence. Le LOSC, de son côté, entend valoriser chaque centime de son joyau.