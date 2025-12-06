Officiellement lié au LOSC jusqu’en 2029, Ayyoub Bouaddi continue pourtant d’alimenter les fantasmes du marché des transferts. Le PSG, toujours à l’affût des pépites françaises, garde un œil attentif sur le jeune milieu, malgré une situation qui semble figée en apparence.
Mercato PSG : pourquoi la prolongation d’Ayyoub Bouaddi à Lille n’est qu’une formalité
- Getty Images Sport
Le PSG ne veut pas révolutionner son effectif
Le Paris Saint-Germain ne cherche pas à chambouler son vestiaire. Luis Enrique apprécie largement l’ossature dont il dispose et n’envisage pas de grands bouleversements dans l’immédiat. L’ancien coach du Barça scrute néanmoins certains profils ciblés avec précision. Des joueurs rares. Et coûteux. Ayyoub Bouaddi fait partie de ces talents sous surveillance étroite.
Ces dernières heures, son nom a circulé avec insistance du côté de la capitale, alors même que le jeune milieu de terrain vient d’officialiser une prolongation avec le LOSC. Une annonce qui aurait pu calmer les ardeurs parisiennes. En réalité, rien n’indique que ce dossier soit refermé.
- AFP
Des rumeurs persistantes malgré la prolongation
Du côté du compte PSGInside-Actus, très bien renseigné sur le club francilien, la tendance reste claire. Le média spécialisé assure que l’international Espoirs français demeure bien dans le viseur du champion d’Europe. Sur X, en réponse à un internaute, une précision majeure a émergé, sans détour ni langue de bois :
« Aucune source officielle l'indique. D'ailleurs, beaucoup de journalistes se contredisent. Je peux assurer que pendant les fêtes de Noël, un rendez-vous est prévu. Cela ne veut pas dire que ça va se conclure par une signature. Les mêmes me contredisaient pour Kolo Muani, Neves ou Doué. Si tu écoutes Hawkins, il faudra débourser 50M€, Sacha il faudra 100M€, en Espagne c'est quasiment fait. Bref... Moi je suis persuadé que si ça se fait, ça sera aux alentours de 60M ».
Un message limpide. Rien n’est signé, rien n’est clos non plus. Le PSG avance avec prudence. Le LOSC, de son côté, entend valoriser chaque centime de son joyau.
- AFP
Bouaddi verrouillé à Lille, mais pas inaccessible
Ayyoub Bouaddi a prolongé jusqu’en juin 2029 vendredi soir, en marge de la réception de l’Olympique de Marseille (victoire 1-0). Un signal fort envoyé par les Dogues. Le club nordiste souhaite le conserver le plus longtemps possible. Mais le joueur, lui, garde toutes les cartes en main. À son âge, les prétendants se bousculent déjà. Bruno Genesio sait que le retenir éternellement relève de l’utopie.
Le LOSC protège ses intérêts. Paris observe sans précipitation. A Paris, on estime que la prolongation de Bouaddi n’est qu’une formalité. On estime que Lille l’a prolongé afin de s’éloigner de la pression des prétendants.
- AFP
Le PSG conditionne son mercato aux départs
À Paris, la feuille de route reste simple. Le club veut conclure l’année sur une note positive. Pour le mercato hivernal, une règle s’impose : pas d’arrivée sans sortie préalable. À l’heure actuelle, un seul nom circule réellement comme potentiel partant. Lucas Beraldo, en manque de temps de jeu, incarne le principal candidat à un départ. Si une porte s’ouvre dans ce sens, alors le dossier Bouaddi pourrait soudain changer de dimension. La prolongation lilloise, dans ce contexte, ressemble davantage à une étape qu’à un verrou définitif.