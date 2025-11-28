Mercato, le plan déroutant du PSG pour Ayyoub Bouaddi

Ayyoub Bouaddi est devenu, au fil des semaines, un incontournable de Bruno Genesio et une valeur montante du championnat. En pleine confiance et sous contrat jusqu’en 2027, Ayyoub Bouaddi attire logiquement les convoitises, notamment celle du PSG. Le club parisien, fidèle à sa stratégie d’intégrer les meilleurs jeunes profils de Ligue 1, fait d’Ayyoub Bouaddi sa nouvelle priorité après les arrivées de Barcola, Doué ou Chevalier. Luis Campos et Luis Enrique convergent sur ce choix, convaincus que l’international Espoirs possède le potentiel pour s’inscrire dans leur projet sportif.

Selon les éléments rapportés par Foot01, le PSG souhaite avancer rapidement. Ayyoub Bouaddi bénéficie d’un statut particulier : jeune, performant, et dans une situation contractuelle qui ouvre la porte à une opération jugée accessible financièrement. Le club parisien envisagerait une enveloppe proche des 40 millions d’euros, montant qui pourrait satisfaire le LOSC tout en restant raisonnable pour un joueur promis à une forte progression. Ayyoub Bouaddi, ciblé depuis des mois, est désormais au centre du plan hivernal parisien.