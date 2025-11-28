Le dossier Ayyoub Bouaddi, l’un des jeunes milieux les plus courtisés de Ligue 1, a pris une tournure inattendue. Alors que plusieurs clubs surveillaient son évolution, le Paris Saint-Germain a imaginé une stratégie singulière pour attirer Ayyoub Bouaddi dès cet hiver tout en lui laissant le temps de grandir. Entre la volonté du PSG d’investir sur l’avenir, l’importance d’Ayyoub Bouaddi dans le système de Bruno Genesio et les calculs du LOSC pour sécuriser la suite, ce projet révèle une mécanique bien plus complexe qu’il n’y paraît. Et potentiellement décisive pour le mercato.
Mercato, le plan déroutant du PSG pour Ayyoub Bouaddi
- AFP
Le PSG s’active pour attirer Ayyoub Bouaddi dès janvier
Ayyoub Bouaddi est devenu, au fil des semaines, un incontournable de Bruno Genesio et une valeur montante du championnat. En pleine confiance et sous contrat jusqu’en 2027, Ayyoub Bouaddi attire logiquement les convoitises, notamment celle du PSG. Le club parisien, fidèle à sa stratégie d’intégrer les meilleurs jeunes profils de Ligue 1, fait d’Ayyoub Bouaddi sa nouvelle priorité après les arrivées de Barcola, Doué ou Chevalier. Luis Campos et Luis Enrique convergent sur ce choix, convaincus que l’international Espoirs possède le potentiel pour s’inscrire dans leur projet sportif.
Selon les éléments rapportés par Foot01, le PSG souhaite avancer rapidement. Ayyoub Bouaddi bénéficie d’un statut particulier : jeune, performant, et dans une situation contractuelle qui ouvre la porte à une opération jugée accessible financièrement. Le club parisien envisagerait une enveloppe proche des 40 millions d’euros, montant qui pourrait satisfaire le LOSC tout en restant raisonnable pour un joueur promis à une forte progression. Ayyoub Bouaddi, ciblé depuis des mois, est désormais au centre du plan hivernal parisien.
- AFP
Un achat immédiat… suivi d’un prêt déroutant au LOSC
Le scénario imaginé par Paris n’a rien de conventionnel. Toujours d’après Foot01, Ayyoub Bouaddi pourrait être acheté dès janvier, mais immédiatement prêté au LOSC jusqu’en juin. Le média spécialisé PSG Inside Actus confirme une pression croissante du club parisien pour conclure ce montage. L’idée est simple : sécuriser Ayyoub Bouaddi dès cet hiver, éviter une surenchère lors du prochain mercato et permettre au joueur de poursuivre sa progression dans un environnement où il est titulaire indiscutable sous les ordres de Genesio.
Le compte X PSG Inside Actus va même plus loin en affirmant que « tout indique que le PSG pourrait prêter Ayyoub Bouaddi au LOSC cet hiver en cas d’achat ». Cette approche ferait d’Ayyoub Bouaddi un nouvel investissement à long terme, à l’image de la politique récente de Paris sur les jeunes talents. Le prêt de six mois, pensé dans l’intérêt de toutes les parties, offrirait au LOSC un renfort crucial pour terminer la saison et éviterait à Ayyoub Bouaddi une transition trop brutale vers un effectif ultra-concurrentiel.
- AFP
Un montage gagnant pour Paris, Lille… et Ayyoub Bouaddi ?
Pour Paris, ce montage permettrait d’assurer l’avenir en verrouillant dès cet hiver l’un des joueurs les plus prometteurs du championnat. Ayyoub Bouaddi rejoindrait un club où le milieu de terrain incarne la profondeur de demain, tout en continuant de performer en Ligue 1. Le PSG, souvent sous pression lorsqu’il s’agit de recruter en France, sécuriserait ainsi un dossier prioritaire avant qu’il ne devienne inabordable. Ayyoub Bouaddi serait alors intégré au groupe parisien l’été prochain avec une expérience et un statut renforcé.
Pour le LOSC, l’opération comporte aussi de sérieux avantages. Le club nordiste conserverait Ayyoub Bouaddi jusqu’à la fin de la saison, évitant ainsi un départ précoce qui aurait mis en péril son organisation sportive. Ce prêt repousserait également l’échéance du casse-tête prévu en 2026, lorsqu’Ayyoub Bouaddi entrerait dans sa dernière année de contrat. Lille gagnerait du temps pour réajuster son projet sans perdre immédiatement l’un de ses meilleurs éléments.
- Getty Images Sport
Des relations solides pour faciliter le transfert d’Ayyoub Bouaddi
Un autre élément pourrait accélérer la conclusion du dossier : les relations très fluides entre Nasser Al-Khelaïfi et Olivier Létang. Les deux dirigeants ont récemment collaboré sur le transfert de Lucas Chevalier, un précédent qui pourrait peser favorablement dans les discussions actuelles pour Ayyoub Bouaddi. Le LOSC, conscient de la valeur de son milieu, pourrait être tenté d’accepter un montage qui lui garantit un transfert important tout en conservant Ayyoub Bouaddi jusqu’à la fin de la saison.
Il reste maintenant à voir si ce plan sera concrétisé dans les prochaines semaines. Le mercato hivernal s’annonce déterminant pour le PSG, qui veut finaliser rapidement l’arrivée d’Ayyoub Bouaddi. Les négociations devraient s’intensifier alors que Paris souhaite verrouiller ce dossier avant qu’il ne devienne l’une des attractions du marché estival. Une chose est sûre, Ayyoub Bouaddi se trouve au cœur d’un plan aussi ambitieux que surprenant, et les prochaines journées pourraient en dire long sur la stratégie parisienne.