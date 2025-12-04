Ayyoub Bouaddi au PSG : les détails du contrat révélés, une réunion diligentée

Depuis ses débuts, Ayyoub Bouaddi intrigue par sa justesse. Le jeune milieu combine vision du jeu, capacité à se projeter et impact physique malgré son âge. À Lille, il s’impose sans bruit mais avec constance. Il participe à la construction basse, sait accélérer entre les lignes, et se montre aussi utile plus haut dans le jeu. Cette polyvalence séduit les recruteurs depuis des mois.

Son évolution express lui a même ouvert les portes de l’équipe de France Espoirs. Un signal clair sur son potentiel. À 18 ans, rares sont les joueurs capables d’enchaîner à ce niveau avec une telle régularité. Le LOSC sait ce qu’il tient. Le joueur a d’ailleurs prolongé en 2024 jusqu’en juin 2027, une manière de verrouiller son avenir à court terme tout en préparant une sortie maîtrisée.

Mais dans les couloirs du football, ce type de dossier ne reste jamais figé longtemps. Les sollicitations s’accumulent. Plusieurs clubs observent. Le PSG, lui, n’entend plus attendre. Et à Paris, l’idée d’attirer encore un joyau de Ligue 1 séduit autant les dirigeants que le staff sportif.