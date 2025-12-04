Le Paris Saint-Germain s’active déjà pour sécuriser une recrue dès janvier. Le profil ciblé ne sort pas de nulle part. À Lille, Ayyoub Bouaddi impressionne depuis ses premiers pas en Ligue 1. À seulement 18 ans, le milieu de terrain affiche une maturité rare. Ses performances attirent, son avenir se discute, et les premières lignes d’un transfert structuré se dessinent entre le PSG et le LOSC.
Ayyoub Bouaddi au PSG : les détails du contrat révélés, une réunion diligentée
Un talent précoce déjà très courtisé
Depuis ses débuts, Ayyoub Bouaddi intrigue par sa justesse. Le jeune milieu combine vision du jeu, capacité à se projeter et impact physique malgré son âge. À Lille, il s’impose sans bruit mais avec constance. Il participe à la construction basse, sait accélérer entre les lignes, et se montre aussi utile plus haut dans le jeu. Cette polyvalence séduit les recruteurs depuis des mois.
Son évolution express lui a même ouvert les portes de l’équipe de France Espoirs. Un signal clair sur son potentiel. À 18 ans, rares sont les joueurs capables d’enchaîner à ce niveau avec une telle régularité. Le LOSC sait ce qu’il tient. Le joueur a d’ailleurs prolongé en 2024 jusqu’en juin 2027, une manière de verrouiller son avenir à court terme tout en préparant une sortie maîtrisée.
Mais dans les couloirs du football, ce type de dossier ne reste jamais figé longtemps. Les sollicitations s’accumulent. Plusieurs clubs observent. Le PSG, lui, n’entend plus attendre. Et à Paris, l’idée d’attirer encore un joyau de Ligue 1 séduit autant les dirigeants que le staff sportif.
Paris accélère pour janvier, un contrat de 5 ans et une revalorisation salariale
Selon les informations relayées par PSGInside-Actus, le club de la capitale avance désormais à un rythme soutenu. L’objectif reste clair : éviter qu’un concurrent prenne l’avantage. Pour cela, un contrat de cinq ans attend déjà le jeune milieu. Le salaire proposé afficherait une hausse d’environ 30 %. Un argument loin d’être négligeable pour un joueur en pleine ascension.
À Paris, on voit en Bouaddi un profil capable de s’intégrer dans la rotation rapidement avant de prendre plus d’importance avec le temps. Le joueur, de son côté, ne cache pas son intérêt pour le projet. L’idée de rejoindre le champion de France, tout en préparant ses prochaines étapes, le séduit fortement.
Un autre élément facilite les discussions. Le LOSC ne ferme plus la porte à un transfert dès cet hiver. Une réunion entre les différentes parties pourrait se tenir prochainement pour poser les bases de l’opération. Lille souhaite garder la maîtrise du calendrier, mais comprend aussi que ce type d’opportunité ne se refuse pas éternellement.
Le principe étudié se révèle simple. Un transfert acté rapidement, puis un prêt immédiat du joueur à Lille jusqu’à la fin de la saison. Une solution souple qui sécurise l’avenir du PSG sans priver Bruno Genesio d’un élément clé dans l’immédiat.
Un prix déjà posé, un équilibre recherché
Reste une question centrale : celle du montant. Le LOSC se montre exigeant. Pour laisser filer son milieu, le club nordiste souhaite obtenir au minimum 40 millions d’euros. Une somme élevée pour un joueur encore en phase de construction, mais cohérente avec son potentiel et la durée de son contrat.
Ce montage permettrait aussi à Bouaddi de grandir sans rupture brutale. Il resterait dans son environnement, conserverait ses repères, tout en préparant son arrivée à Paris dans un cadre plus stable. De son côté, le PSG s’offrirait un coup d’avance sur ses rivaux nationaux et européens.
Dans ce dossier, chacun avance ses pions avec prudence. Rien ne presse officiellement, mais tout s’organise. Et si rien ne déraille, l’hiver pourrait bien sceller l’un des mouvements les plus stratégiques du prochain marché français.
Le PSG prépare déjà l’après-hiver
En interne, ce dossier illustre aussi une tendance. Paris continue de muscler son recrutement local, en ciblant des profils jeunes, formés en France ou déjà acclimatés à la Ligue 1. Après plusieurs paris récents, Bouaddi s’inscrit dans cette ligne. Rien n’indique encore que l’accord se conclura sans obstacle. Mais les bases existent, les échanges avancent, et le temps joue en faveur d’un PSG décidé à frapper vite.
Le marché d’hiver approche. Les positions se figent rarement longtemps dans ce type de dossier.