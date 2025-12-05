Ayyoub Bouaddi, l'incroyable rebondissement

Un élément clé explique peut-être l’inertie du Paris Saint-Germain : la valorisation établie par le LOSC pour Ayyoub Bouaddi. Le milieu suscite l’intérêt de plusieurs clubs, mais seule une formation a, selon les informations relayées par Foot01, formulé une offre concrète. Il s’agit de l’AC Milan, qui avait tenté d’attirer Ayyoub Bouaddi l’été dernier avec une proposition avoisinant les 20 millions d’euros. Une offre immédiatement rejetée, jugée « nettement insuffisante » par le club nordiste, qui considère son joueur comme l’un de ses actifs les plus précieux.

Le LOSC, conscient de la progression fulgurante d’Ayyoub Bouaddi, aurait fixé son prix à… 100 millions d’euros. Un montant naturellement dissuasif, surtout pour un club comme le PSG qui cherche à optimiser ses dépenses et à éviter les investissements démesurés sur des joueurs encore en phase de maturation. Ce tarif, à lui seul, explique en grande partie l’absence de mouvement dans le dossier. Le rebondissement réside ainsi dans ce contraste saisissant : Ayyoub Bouaddi est très convoité, mais son prix freine quasiment toutes les convoitises.