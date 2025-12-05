Le dossier Ayyoub Bouaddi vient de prendre une tournure inattendue, à rebours des rumeurs insistantes annonçant un intérêt concret du Paris Saint-Germain. Alors que le jeune milieu du LOSC ne cesse d’impressionner et semblait cocher toutes les cases recherchées par le champion de France, un élément majeur vient bouleverser la lecture de ce feuilleton. Entre spéculations, exigences financières hors normes et absence totale de contacts officiels, le cas Ayyoub Bouaddi révèle un rebondissement inattendu qui pourrait redéfinir la suite de son avenir.
Ayyoub Bouaddi, l'incroyable rebondissement
Le PSG n’est pas passé à l’attaque pour Ayyoub Bouaddi
Ayyoub Bouaddi, régulièrement cité dans les discussions liées au mercato, a vu son nom revenir au premier plan ces derniers jours, notamment en raison d’un supposé intérêt prononcé du Paris Saint-Germain. Pourtant, contrairement aux affirmations circulant dans la presse spécialisée, aucune démarche n’a été entreprise par le club parisien. Suspendu pour le choc face à l’Olympique de Marseille (21h), Ayyoub Bouaddi manque pour la première fois de la saison un match du LOSC, lui qui a enchaîné les quatorze rencontres de Ligue 1, dont treize en tant que titulaire. Ce statut témoigne de la confiance accordée par Bruno Genesio, qui fait du jeune milieu un élément central de son système.
Dans ce contexte, l’éclosion d’Ayyoub Bouaddi en Ligue 1 attire logiquement l’attention. Son profil correspond parfaitement aux critères mis en avant par le PSG : jeune, formé en France, talentueux et déjà international Espoirs. Mais selon l’entourage d’Ayyoub Bouaddi, contacté par le journaliste Sacha Tavolieri, aucune prise de contact n’a été effectuée par le club parisien. Le décalage entre les rumeurs et la réalité constitue un premier rebondissement dans un dossier où l’agitation médiatique semblait pourtant s’intensifier.
Le LOSC fixe un prix dissuasif pour Ayyoub Bouaddi
Un élément clé explique peut-être l’inertie du Paris Saint-Germain : la valorisation établie par le LOSC pour Ayyoub Bouaddi. Le milieu suscite l’intérêt de plusieurs clubs, mais seule une formation a, selon les informations relayées par Foot01, formulé une offre concrète. Il s’agit de l’AC Milan, qui avait tenté d’attirer Ayyoub Bouaddi l’été dernier avec une proposition avoisinant les 20 millions d’euros. Une offre immédiatement rejetée, jugée « nettement insuffisante » par le club nordiste, qui considère son joueur comme l’un de ses actifs les plus précieux.
Le LOSC, conscient de la progression fulgurante d’Ayyoub Bouaddi, aurait fixé son prix à… 100 millions d’euros. Un montant naturellement dissuasif, surtout pour un club comme le PSG qui cherche à optimiser ses dépenses et à éviter les investissements démesurés sur des joueurs encore en phase de maturation. Ce tarif, à lui seul, explique en grande partie l’absence de mouvement dans le dossier. Le rebondissement réside ainsi dans ce contraste saisissant : Ayyoub Bouaddi est très convoité, mais son prix freine quasiment toutes les convoitises.
Ayyoub Bouaddi rempile avec Lille
La situation contractuelle d’Ayyoub Bouaddi ajoute une dimension supplémentaire à ce feuilleton. Le milieu du LOSC sera à un an de la fin de son contrat l’été prochain. Si aucune prolongation n’est trouvée, Lille pourrait être obligé de revoir ses exigences financières à la baisse pour éviter un départ libre. Mais cela n'arrivera pas puisque le joueur et le club ont annoncé sa prolongation jusqu'en 2029 juste avant le coup d'envoi du choc contre l'OM. C'est donc terminé pour le PSG qui devra se concentrer sur d'autres cibles.