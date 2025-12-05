Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Borussia Dortmund v LOSC Lille - UEFA Champions League 2024/25 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Bour Han Amoussa

Ayyoub Bouaddi, l'incroyable rebondissement

Annoncé proche du PSG, Ayyoub Bouaddi pourrait donner une autre trajectoire à sa carrière cet hiver.

Le dossier Ayyoub Bouaddi vient de prendre une tournure inattendue, à rebours des rumeurs insistantes annonçant un intérêt concret du Paris Saint-Germain. Alors que le jeune milieu du LOSC ne cesse d’impressionner et semblait cocher toutes les cases recherchées par le champion de France, un élément majeur vient bouleverser la lecture de ce feuilleton. Entre spéculations, exigences financières hors normes et absence totale de contacts officiels, le cas Ayyoub Bouaddi révèle un rebondissement inattendu qui pourrait redéfinir la suite de son avenir. 

