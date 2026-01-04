OM, Roberto De Zerbi fracasse ses joueurs après Nantes

Lors de la 17e journée de Ligue 1 dimanche, l’OM de Roberto De Zerbi abordait la réception de Nantes avec l’ambition de prolonger une dynamique positive, marquée par trois succès consécutifs toutes compétitions confondues. Les retours de plusieurs titulaires laissaient espérer une confirmation face à un adversaire engagé dans la lutte pour le maintien. Mais très vite, le plan de Roberto De Zerbi a volé en éclats. Dominés dans l’engagement par des Nantais conquérants, les Marseillais n’ont jamais trouvé le rythme et ont concédé l’ouverture du score avant la demi-heure de jeu.

La situation s’est encore aggravée pour l’OM de Roberto De Zerbi avec l’expulsion d’Arthur Vermeeren en première période, sanctionné après une faute évitable sur Anthony Lopes. Remplaçant du Belge, Bilal Nadir a, lui aussi, plombé son équipe en récoltant deux avertissements coup sur coup au retour des vestiaires. À neuf contre onze, Marseille a subi, avant de concéder un second but en fin de match sur un penalty transformé par Rémy Cabella. Le coup de sifflet final a été accompagné d’une bronca nourrie, symbole d’un malaise grandissant autour de Roberto De Zerbi.