Le mercato d’hiver n’épargne pas les jeunes talents marseillais. Après le départ de Robinio Vaz, un autre dossier sensible agite les bureaux de la Commanderie. Celui de Darryl Bakola, milieu de terrain prometteur de 18 ans, désormais au centre d’un pressing intense venu d’Italie.
Mercato OM : un cador de Serie A déroule le tapis rouge à Darryl Bakola
- AFP
Darryl Bakola, nouveau dossier brûlant du mercato de l’OM
L’Olympique de Marseille pourrait perdre une nouvelle pépite plus vite que prévu. Considéré comme l’un des profils les plus prometteurs de sa génération, Darryl Bakola voit sa situation évoluer rapidement. Les discussions autour d’une prolongation traînent. Trop. Et ce flou contractuel attire logiquement des convoitises étrangères.
Depuis l’ouverture du marché hivernal, la possibilité d’un départ n’étonne plus en interne. Le club reste attentif, sans fermer la porte. Un virage qui rappelle fortement le scénario vécu récemment par Robinio Vaz, dont l’aventure phocéenne s’est arrêtée brutalement.
- Getty Images Sport
L’Inter Milan passe à l’offensive
Selon les informations de Média Foot, l’Inter Milan avance ses pions avec méthode. Le club lombard multiplie les échanges, affine son discours et insiste sur un projet sportif taillé pour un joueur en pleine progression. En coulisses, le pressing s’intensifie.
Les dirigeants marseillais ne ferment pas la discussion. Le blocage des négociations contractuelles avec l’entourage du joueur change la donne. L’OM écoute, analyse, jauge. Le profil plaît toujours, mais la perspective d’une vente devient réaliste, surtout face à un acteur aussi structuré que l’Inter.
- AFP
Un contexte favorable côté marseillais
La position de l’OM reste claire : aucune précipitation, mais une ouverture assumée. Le club sait que la valeur de Bakola se situe à un moment charnière. Le laisser partir maintenant permettrait d’éviter un rapport de force prolongé, tout en capitalisant financièrement.
De son côté, l’Inter mise sur un argument simple : du temps, un cadre stable et une exposition européenne constante. Autant d’éléments susceptibles de séduire un joueur encore en phase de construction. Récemment, le RC Strasbourg a également montré un intérêt pour la pépite marseillaise.
- AFP
Marseille et Milan, une relation bien huilée
Ce dossier bénéficie d’un terrain favorable. Depuis trois saisons, OM et l’Inter entretiennent des rapports fluides. Les dossiers Correa, Sanchez, Carboni ou encore Luis Henrique ont renforcé cette confiance mutuelle.
Même récemment, cette proximité a facilité le prêt de Benjamin Pavard, actuellement à Marseille jusqu’à la fin de la saison. Autant de précédents qui rassurent les deux camps et simplifient les discussions.
Reste une inconnue majeure : l’offre. L’Inter devra s’aligner sur les attentes marseillaises. À ce stade, rien n’est finalisé, mais les bases existent. Et le tempo italien pourrait bien accélérer dans les prochains jours.