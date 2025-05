Paris Saint-Germain vs Inter

Il avait de quoi séduire, mais peu y croyaient vraiment. Et pourtant, l’Inter a sorti le chéquier pour Luis Henrique. Voici ce qui s’est passé.

Le mercato commence à peine, mais déjà, l’Olympique de Marseille a finalisé un dossier épineux. Luis Henrique, souvent jugé inconstant malgré un talent évident, file en Serie A. L’Inter Milan, séduit par sa saison marseillaise, a accéléré dans les négociations ces dernières semaines. Et le deal est désormais ficelé entre les deux clubs. Longoria et Marotta sont tombés d’accord. À la clé : une belle vente et une promesse d’avenir pour le joueur.