OM : Robinio Vaz pourrait ne pas être le seul à partir

L'hiver s'annonce glacial pour la formation olympienne, secouée par des envies d'ailleurs. Alors que le transfert de l'attaquant Robinio Vaz vers l'AS Rome est désormais entériné par un message d'adieu du joueur sur les réseaux sociaux, l'Olympique de Marseille s'apprête à voir filer un autre de ses plus grands espoirs. En conflit larvé avec sa direction concernant son avenir et pointé du doigt par Roberto De Zerbi pour son investissement à l'entraînement, ce milieu de terrain de 18 ans a refusé toute prolongation et prépare activement ses valises dès ce mercato hivernal.

Divorce acté pour Darryl Bakola

Le second talent sur le départ se nomme Darryl Bakola. Considéré comme un joyau brut de la Commanderie, le jeune milieu offensif se trouve dans une impasse sportive et contractuelle. Lié au club phocéen pour encore dix-huit mois, il a opposé un silence radio aux tentatives de l'état-major marseillais pour étendre son bail. Face à ce blocage et pour éviter un départ libre à terme, Pablo Longoria a ouvert la porte à un transfert immédiat. La direction exige désormais une indemnité comprise entre 15 et 20 millions d'euros pour libérer le joueur.

Getty Images

Cette mise sur le marché a immédiatement alerté une demi-douzaine d'écuries européennes. Si Aston Villa fait figure de favori outre-Manche, Arsenal, Chelsea et Newcastle restent à l'affût. La concurrence s'étend au-delà de la Premier League : l'Inter Milan en Italie et le Bayer Leverkusen en Allemagne, friand des pépites de Ligue 1, sont également positionnés. Une aubaine financière pour l'OM, qui pourrait réaliser une plus-value conséquente sur un élément n'ayant pas réussi à s'imposer durablement dans la rotation.

Une stratégie de post-formation lucrative

Ces départs simultanés marquent un tournant assumé dans la politique du club. L'objectif semble désormais de monétiser rapidement la post-formation plutôt que de s'acharner à conserver des éléments jugés impatients ou en décalage avec l'exigence du staff technique. Comme Robinio Vaz, qui a remercié le "peuple marseillais" avant de rejoindre la Serie A, Darryl Bakola incarne cette génération prête à s'expatrier précocement, laissant à l'OM des liquidités importantes pour financer ses ambitions immédiates sur le marché des transferts.