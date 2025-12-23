Il aura suffi d’un match pour changer le statut d’un joueur et accélérer un dossier stratégique. En l’espace de quelques semaines, Darryl Bakola est passé du rang de jeune espoir suivi en interne à celui de priorité absolue dans les bureaux marseillais. À l’Olympique de Marseille, la situation est désormais claire : il faut agir vite. L’éclosion soudaine du milieu de terrain a attiré les regards bien au-delà de la Ligue 1, plaçant le club phocéen face à une décision cruciale. Pour Darryl Bakola, l’heure du choix approche.
OM, la pression monte autour de Darryl Bakola
- AFP
Darryl Bakola, la nouvelle coqueluche de l’OM
La bascule s’est opérée lors d’un rendez-vous européen à haute intensité. En titularisant Darryl Bakola face à Newcastle en Ligue des Champions (2-1), Roberto De Zerbi n’a pas seulement pris un risque sportif, il a envoyé un signal fort. À 18 ans, Darryl Bakola a répondu présent avec une prestation aboutie, ponctuée par une passe décisive pour Pierre-Emerick Aubameyang. Une performance qui a confirmé ce que l’OM pressentait depuis plusieurs mois. Le jeune milieu possède le niveau requis pour le très haut niveau.
Sous contrat jusqu’en juin 2027, Darryl Bakola avait déjà commencé à s’installer progressivement dans la rotation marseillaise. Huit apparitions toutes compétitions confondues avant cette rencontre européenne, puis ce match référence face à Newcastle : la trajectoire est claire et assumée par le club. À l’OM, on estime avoir tenu parole en offrant à Darryl Bakola une exposition et un rôle cohérents avec son potentiel. Cette montée en puissance oblige désormais la direction à sécuriser l’avenir de son joyau.
- AFP
L’OM fait le forcing pour une prolongation de Darryl Bakola
Consciente de l’urgence, la direction de l’OM a transmis une offre de prolongation concrète à Darryl Bakola, selon les informations de Foot Mercato. Le message est limpide : Marseille souhaite bâtir son projet sportif autour de ses meilleurs jeunes éléments. Darryl Bakola est considéré comme l’un des symboles de cette politique, voulue et assumée depuis plusieurs saisons. En interne, le club phocéen estime avoir fait le nécessaire pour convaincre le joueur et son entourage que son avenir peut s’inscrire durablement au Vélodrome.
Mais le calendrier impose sa loi. En coulisses, l’OM ne veut plus revivre les scénarios du passé, marqués par des départs libres de jeunes talents formés ou post-formés au club. Pour Darryl Bakola, le mois de janvier s’annonce décisif. À la reprise, une réponse est attendue, et la patience marseillaise a ses limites. Le discours reste bienveillant, mais la fermeté est désormais de mise autour de ce dossier stratégique.
- AFP
L’OM face aux convoitises européennes pour Bakola
La montée en puissance de Darryl Bakola n’est évidemment pas passée inaperçue. D’après Foot Mercato, plusieurs clubs européens suivent de très près la situation du milieu de terrain marseillais. En Angleterre, Chelsea aurait déjà avancé ses pions et envisagerait, en cas d’accord, un prêt du joueur à Strasbourg. Newcastle, séduit par sa prestation européenne, reste également attentif, tout comme Arsenal sur le sol anglais.
En Allemagne, Stuttgart et Dortmund figurent aussi parmi les clubs intéressés par Darryl Bakola. Cette concurrence accrue renforce la pression autour du joueur et de l’OM. Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont fixé leur ligne : la priorité reste une prolongation. Mais en l’absence de signature rapide, un transfert dès cet hiver ne serait pas exclu afin d’éviter un départ sans indemnité à terme. Le message est désormais clair pour Darryl Bakola, appelé à trancher sur la suite de son parcours.