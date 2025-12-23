OM, la pression monte autour de Darryl Bakola

La bascule s’est opérée lors d’un rendez-vous européen à haute intensité. En titularisant Darryl Bakola face à Newcastle en Ligue des Champions (2-1), Roberto De Zerbi n’a pas seulement pris un risque sportif, il a envoyé un signal fort. À 18 ans, Darryl Bakola a répondu présent avec une prestation aboutie, ponctuée par une passe décisive pour Pierre-Emerick Aubameyang. Une performance qui a confirmé ce que l’OM pressentait depuis plusieurs mois. Le jeune milieu possède le niveau requis pour le très haut niveau.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Darryl Bakola avait déjà commencé à s’installer progressivement dans la rotation marseillaise. Huit apparitions toutes compétitions confondues avant cette rencontre européenne, puis ce match référence face à Newcastle : la trajectoire est claire et assumée par le club. À l’OM, on estime avoir tenu parole en offrant à Darryl Bakola une exposition et un rôle cohérents avec son potentiel. Cette montée en puissance oblige désormais la direction à sécuriser l’avenir de son joyau.