L’hiver approche et, avec lui, la promesse d’un mercato animé. À Marseille, un taulier de l’équipe de Roberto De Zerbi attise déjà la convoitise d’un géant européen. Alors que les dirigeants olympiens s’attendaient à quelques sollicitations, l’une d’entre elles pourrait bien bouleverser leur équilibre au milieu de terrain. En Italie, la Juventus prépare une offensive d’envergure, sous l’impulsion de son nouvel entraîneur Luciano Spalletti, déterminé à remodeler son effectif. L’un des piliers du vestiaire phocéen est désormais dans le viseur direct de la Vieille Dame, bien décidée à frapper fort dès l’ouverture du mercato hivernal.
Mercato OM, la Juventus fonce sur un cadre de De Zerbi
La Juventus veut frapper un grand coup dans l’entrejeu
À deux mois de l’ouverture du marché des transferts, la Juventus Turin avance ses pions. Le club piémontais, désormais dirigé par Luciano Spalletti, veut se renforcer dans un secteur clé : le milieu de terrain. Après un audit complet de son effectif, l’ancien sélectionneur de la Squadra Azzurra a dressé un constat clair : la Juve manque d’un joueur capable d’allier leadership, impact physique et intelligence tactique. Lors de sa présentation, Spalletti avait prévenu : « Nous devons respecter le fair-play financier, mais si des opportunités se présentent, nous les saisirons. » Et selon La Gazzetta dello Sport, l’opportunité identifiée se trouve… à Marseille.
Le PDG bianconero, Damien Comolli, travaille déjà sur les contours d’une opération ambitieuse. L’objectif : offrir à Spalletti un renfort d’expérience dès janvier. La Juve souhaite anticiper les échéances européennes et domestiques, convaincue qu’un joueur au profil complet pourrait stabiliser son entrejeu. L’entraîneur italien a donc ciblé un élément qui coche toutes les cases à ses yeux : un leader technique, discipliné et déjà aguerri aux grands rendez-vous.
Pierre-Emile Hojbjerg dans le viseur de la Juventus
Ce joueur, c’est Pierre-Emile Hojbjerg. Arrivé à l’Olympique de Marseille en 2024, le milieu danois s’est rapidement imposé comme un cadre incontournable de Roberto De Zerbi. À 30 ans, il a disputé 16 rencontres toutes compétitions confondues, dont 13 en tant que titulaire, pour 1 but inscrit cette saison. S’il lui arrive d’être critiqué pour quelques passages à vide, son influence sur le jeu et son autorité dans le vestiaire sont unanimement reconnues. Spalletti apprécie particulièrement « son leadership, son expérience et sa capacité à mener l’équipe depuis le milieu de terrain », selon La Gazzetta dello Sport.
Le média italien précise que, bien qu’il ne soit « pas un pur meneur de jeu, mais un excellent joueur d’équipe », Hojbjerg incarne le profil idéal pour la Juventus. Le club turinois veut un « milieu plus affirmé, charismatique et technique », et le Danois semble cocher toutes les cases. Sa régularité et son tempérament en font le favori de Spalletti, qui souhaite injecter davantage de personnalité à sa formation, encore trop dépendante de ses cadres défensifs.
De Zerbi ne compte pas lâcher Hojbjerg, la Juve insiste
Du côté marseillais, la situation est plus délicate. Sous contrat jusqu’en 2028, Pierre-Emile Hojbjerg est considéré comme un pilier du projet De Zerbi. L’entraîneur italien, séduit par sa rigueur et sa compréhension du jeu, verrait d’un très mauvais œil son départ cet hiver. Selon La Gazzetta dello Sport, « Roberto De Zerbi est réticent à l’idée de s’en séparer ». La direction phocéenne partage ce point de vue, consciente qu’un transfert en pleine saison pourrait déstabiliser un collectif déjà en quête de constance.
Mais la Juventus, forte de son attractivité et de ses moyens, ne compte pas renoncer. Le club turinois envisage de proposer un échange pour convaincre l’OM, en incluant un joueur de son effectif. Le nom de Manuel Locatelli, que De Zerbi a dirigé à Sassuolo, a été évoqué dans les discussions préliminaires. Un profil séduisant pour Marseille, mais loin d’être suffisant pour compenser la perte d’un joueur aussi influent que Hojbjerg.
L’OM ferme la porte, la Vielle Dame a déjà un plan B
Les relations entre l’OM et la Juventus ne sont pas nouvelles. Les deux clubs avaient déjà négocié l’été dernier autour du transfert de Timothy Weah, un dossier qui avait traîné en longueur. Cette expérience a laissé des traces, mais aussi des canaux de communication ouverts. À Turin, les dirigeants veulent aller plus vite cette fois, conscients que le marché hivernal sera court et concurrentiel. Spalletti pousse en interne pour que les discussions s’accélèrent, persuadé que Hojbjerg peut apporter immédiatement un supplément d’âme à son effectif.
En cas d’échec, la Gazzetta dello Sport révèle que les Bianconeri ont déjà activé une solution de repli. Il s’agit d’Adrian Bernabé, le jeune milieu espagnol de Parme, dont le profil technique plaît également à Spalletti. Mais la priorité demeure inchangée : Pierre-Emile Hojbjerg reste le plan A absolu du technicien italien. À moins d’un revirement, la Juventus s’apprête donc à tester la résistance marseillaise dès les premiers jours du mercato.