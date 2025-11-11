Mercato OM, la Juventus fonce sur un cadre de De Zerbi

À deux mois de l’ouverture du marché des transferts, la Juventus Turin avance ses pions. Le club piémontais, désormais dirigé par Luciano Spalletti, veut se renforcer dans un secteur clé : le milieu de terrain. Après un audit complet de son effectif, l’ancien sélectionneur de la Squadra Azzurra a dressé un constat clair : la Juve manque d’un joueur capable d’allier leadership, impact physique et intelligence tactique. Lors de sa présentation, Spalletti avait prévenu : « Nous devons respecter le fair-play financier, mais si des opportunités se présentent, nous les saisirons. » Et selon La Gazzetta dello Sport, l’opportunité identifiée se trouve… à Marseille.

Le PDG bianconero, Damien Comolli, travaille déjà sur les contours d’une opération ambitieuse. L’objectif : offrir à Spalletti un renfort d’expérience dès janvier. La Juve souhaite anticiper les échéances européennes et domestiques, convaincue qu’un joueur au profil complet pourrait stabiliser son entrejeu. L’entraîneur italien a donc ciblé un élément qui coche toutes les cases à ses yeux : un leader technique, discipliné et déjà aguerri aux grands rendez-vous.