OM, Benatia fait de grosses révélations sur Pierre-Emile Højbjerg

Strasbourg vs Marseille

Quatrième recrue estivale de l’Olympique de Marseille, Pierre-Emile Højbjerg s’est imposé dans l’effectif de Roberto De Zerbi.

Alors qu’il était à un an de la fin de son contrat à Tottenham Hotspur, Pierre-Emile Højbjerg a accepté l’offre de l’Olympique de Marseille cet été. Prêté avec option d’achat aux Phocéens, le milieu de terrain danois a gagné la confiance de ses dirigeants, notamment le coach Roberto De Zerbi, qui lui fait pleinement confiance.

Le capitanat de Højbjerg à l’OM, un mérite

L’une des armes fortes de Roberto De Zerbi dans l’entrejeu marseillais, Pierre-Emile Højbjerg marche sur l’eau depuis son arrivée dans le club du Sud de la France. L’ancien du Bayern Munich a été désigné capitaine après l’expulsion de Leonardo Balerdi, dimanche, lors de l’Olympico remporté face à l’OL (2-3). Selon le conseiller sportif de l’OM, qui s’est confié à BeIN Sports, le leadership dont fait montre son ancien coéquipier au Bayern, est le fruit de la confiance à lui accordée.

Getty Images

« Pierre-Emile Højbjerg a déjà pris une place énorme dans la vie du groupe. Il ne force rien, il est comme ça. Je l’ai connu à 18 ans au Bayern Munich, il était déjà comme ça. Aujourd’hui, il a été nommé capitaine de la sélection du Danemark. L’autre jour, en l’absence de Leo (Balerdi), le coach l’a nommé capitaine aussi et dans le football, il n’y a pas de hasard. C’est quelqu’un qui dégage quelque chose de très fort pour l’équipe, qui est devenu indispensable », a expliqué le dirigeant marseillais.

L'article continue ci-dessous

Højbjerg a tout refusé pour l’OM

Par ailleurs, l’ancien défenseur des Lions de l’Atlas du Maroc est revenu sur son échange lors du mercato avec le milieu de terrain défensif, qui fait un début explosif à l’OM, même s’il n’est pas encore décisif. En effet, Mehdi Benatia indique que Pierre-Emile Højbjerg a fait de l’Olympique de Marseille sa priorité alors qu’il avait des offres séduisantes en Bundesliga et en Serie A italienne.

Getty

« On a eu beaucoup d’échanges. Il y a une chose qui a été bien avec Pierre, c’est qu’à partir du moment où il m’a dit : "écoute, j’ai l’Angleterre, j’ai l’Italie, j’ai des offres, mais si tu trouves un accord avec Tottenham, j’irai que chez toi". À partir de là, j’ai commencé à être plus tranquille parce que je sais que c’est quelqu’un de parole. Pierre c’est aussi quelqu’un qui vit pour des stades comme ça (le Vélodrome), c’est quelqu’un qui donne tout, il a besoin de cette atmosphère », a ajouté l’ancien défenseur de l’OM et de la Vieille Dame. Højbjerg appréciera.