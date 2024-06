Mercato, une star de Serie A dans le viseur de l'OM

L’OM s’intéresse à une vedette de Serie A pour renforcer son effectif, cet été.

L’Olympique de Marseille continue de faire ses emplettes sur le marché des transferts. Le club phocéen est d’ailleurs l’un des clubs les plus actifs depuis l’ouverture du mercato estival en France, le 10 juin dernier. Après avoir réussi à boucler le dossier de son entraineur, l’OM se concentre désormais sur les renforts sur le terrain. C’est dans ce sens que le club phocéen a jeté son dévolu ces dernières heures, sur une star de Serie A.

Roberto De Zerbi et l’OM préparent sereinement le mercato

L’optimisme de nouveau, de mise dans la cité phocéenne depuis quelques semaines. Après avoir galéré pendant longtemps pour trouver un nouvel entraineur, l’OM a enfin trouvé un accord avec Roberto De Zerbi pour prendre les rênes de l’équipe première. Sauf un improbable rebondissement, le technicien italien devrait être officialisé dans les prochaines journées.

Une très belle trouvaille pour le club marseillais d’autant plus que De Zerbi s’intéresse déjà au mercato de l’OM. En accord avec le président, Pablo Longoria, l’ex-coach de Brighton devrait arriver avec des renforts dont Lillian Brassier ou encore Andrea Colpani.

L’OM veut Manuel Locatelli

Par ailleurs, Roberto De Zerbi veut décidement construire une équipe solide et redoutable pour la saison prochaine. Le technicien transalpin veut ramener l’OM en Coupe d’Europe et veut se donner les moyens pour. Et l’un des secteurs que De Zerbi, qui a déjà une piste, compte solidifier est le milieu de terrain. Selon la Gazzetta dello Sport, l’OM serait intéressé par Manuel Locatelli.

Recruté l’été dernier par la Juventus contre un chèque de 35 millions d’euros en provenance de Sassuolo, l’international italien sort d’une bonne saison avec 40 apparitions avec la Vielle Dame. Alors que sa valeur marchande est estimée à 28 millions d’euros, Manuel Locatelli pourrait être bloqué par la Juve en cas de départ d’Adrien Rabiot. Une prolongation de l’international français, actuellement à l’Euro avec les Bleus, ouvrirait donc la porte à l’OM.