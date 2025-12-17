Mercato : Ziyad Baha à l’OM cet hiver, c’est bouclé !

Le football marocain traverse une période faste. Après le titre mondial décroché en Coupe du monde U20, les Lionceaux de l’Atlas ont confirmé leur montée en puissance lors du Mondial U17 au Qatar, conclu en quarts de finale. Dans ce parcours remarqué, un joueur s’est détaché.

Ziyad Baha a marqué les esprits. Quatre buts inscrits face à des adversaires de premier plan, une aisance technique frappante, et surtout une maturité rare pour son âge. Des prestations qui n’ont pas échappé aux observateurs, notamment à Manchester United, qui s’était renseigné auprès du Betis Séville, son club formateur, et Calavera CF.