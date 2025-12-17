L’Olympique de Marseille continue de scruter l’avenir avec attention. Alors que le marché des jeunes talents africains attire les plus grands clubs européens, un dossier avance discrètement mais sûrement. Celui de Ziyad Baha, attaquant marocain de 16 ans, dont la trajectoire affole déjà les recruteurs.
Mercato : Ziyad Baha à l’OM cet hiver, c’est bouclé !
Ziyad Baha, révélation mondiale chez les U17
Le football marocain traverse une période faste. Après le titre mondial décroché en Coupe du monde U20, les Lionceaux de l’Atlas ont confirmé leur montée en puissance lors du Mondial U17 au Qatar, conclu en quarts de finale. Dans ce parcours remarqué, un joueur s’est détaché.
Ziyad Baha a marqué les esprits. Quatre buts inscrits face à des adversaires de premier plan, une aisance technique frappante, et surtout une maturité rare pour son âge. Des prestations qui n’ont pas échappé aux observateurs, notamment à Manchester United, qui s’était renseigné auprès du Betis Séville, son club formateur, et Calavera CF.
- AFP
L’OM en pole position sur le dossier
Pourtant, selon les informations du compte ENDM sur X, ce n’est pas l’Angleterre qui devrait accueillir le prodige marocain. L’Olympique de Marseille aurait pris une longueur d’avance décisive. Un accord existerait déjà entre le joueur et le club phocéen, en attendant une officialisation prochaine.
Si cette piste se confirme, l’OM frapperait un joli coup sur le marché des jeunes talents. À seulement 16 ans, Ziyad Baha représente un pari sur l’avenir, capable de renforcer durablement le centre de formation marseillais. Un profil offensif rare, suivi de près depuis plusieurs saisons en Espagne.
Un parcours précoce entre Espagne et surclassements
Formé entre Málaga et le Betis Séville, Ziyad Baha a très tôt attiré l’attention par sa précocité. Dans chaque catégorie, il a souvent évolué au-dessus de son âge, confronté à des joueurs plus mûrs physiquement. Une habitude qui a forgé son caractère et affiné son sens du jeu.
En cas de signature à Marseille, l’attaquant intégrerait dans un premier temps le groupe U19, où il évolue à Calavera CF. Une étape logique, pensée pour accompagner sa progression sans brûler les étapes, dans un environnement exigeant mais structuré.
- getty
L’héritage familial et l’encadrement constant
Ziyad Baha avance avec un guide de poids. Son père, Nabil Baha, ancien international marocain (20 sélections, 4 buts), connaît parfaitement les exigences du très haut niveau. Sélectionneur actuel des U17 du Maroc, il encadre aussi le parcours de son fils.
Il a d’ailleurs rappelé l’essentiel, avec des mots simples et directs : « à condition qu’il reste humble et qu’il continue de travailler plus que les autres ». Un message clair, transmis au quotidien, loin du bruit médiatique.
- AFP
Marseille, un contexte exigeant mais porteur
Rejoindre l’OM n’a jamais rien d’anodin, encore moins pour un adolescent. La pression existe, l’attente aussi. Pourtant, ces dernières saisons, plusieurs jeunes issus du centre ont montré qu’une intégration réussie restait possible.
Darryl Bakola, Bilal Nadir ou encore Robinio Vaz incarnent cette nouvelle vague. Des exemples concrets qui peuvent rassurer Ziyad Baha. Si l’accord se confirme, Marseille pourrait bien tenir l’un des visages de son futur.