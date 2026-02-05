Goal.com
Patrick Tchanhoun

Mercato OM : Amir Murillo à Besiktas, ça s’accélère !

Un dossier relancé en urgence, une fracture interne et une porte qui s’ouvre à l’étranger : à Marseille, l’avenir d’Amir Murillo bascule.

À l’Olympique de Marseille, certains dossiers avancent à bas bruit avant de s’emballer brutalement. Celui d’Amir Murillo suit exactement ce scénario. En quelques jours, le latéral droit panaméen est passé d’un statut de titulaire régulier à une situation devenue intenable, ouvrant la voie à un départ express vers la Turquie.

