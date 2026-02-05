À l’Olympique de Marseille, certains dossiers avancent à bas bruit avant de s’emballer brutalement. Celui d’Amir Murillo suit exactement ce scénario. En quelques jours, le latéral droit panaméen est passé d’un statut de titulaire régulier à une situation devenue intenable, ouvrant la voie à un départ express vers la Turquie.
Mercato OM : Amir Murillo à Besiktas, ça s’accélère !
Beşiktaş passe à l’offensive
Selon plusieurs médias turcs, confirmés par L’Équipe, Beşiktaş pousse fort pour enrôler Amir Murillo avant la fermeture du marché turc, programmée ce vendredi soir. Les discussions avec l’OM s’intensifient et le club stambouliote espère conclure rapidement.
Le média Fanatik avance même que le joueur de 29 ans pourrait atterrir à Istanbul dès ce jeudi soir afin de finaliser son contrat. La durée évoquée atteint trois ans et demi, preuve de la confiance accordée par les dirigeants turcs. Sur le plan financier, l’opération oscille entre 4 et 6 millions d’euros, une fourchette jugée acceptable par toutes les parties.
Un passage contrasté sur la Canebière
Recruté à l’été 2023 en provenance d’Anderlecht, Amir Murillo a longtemps représenté une valeur sûre sur le flanc droit marseillais. En un an et demi, il totalise 82 apparitions sous le maillot olympien, pour 6 buts et 9 passes décisives. Cette saison encore, il a disputé 25 rencontres et figuré dans le onze lors de 7 des 8 matchs de Ligue des champions.
Pourtant, depuis plusieurs semaines, son temps de jeu s’effrite. Les performances ne convainquent plus totalement et le contexte sportif tendu de janvier n’a rien arrangé. L’OM avance au ralenti, et certains cadres se retrouvent exposés.
La semaine de trop à Marseille
Le point de rupture se produit après le match nul face au Paris FC (2-2). Le lendemain, Roberto De Zerbi dirige une séance réservée aux remplaçants. L’atmosphère se tend. Le technicien italien cible directement Michael Amir Murillo, qu’il juge insuffisant dans l’engagement et la constance.
Les prestations contre Bruges (0-3) et son entrée compliquée à Paris pèsent lourd. La sanction tombe vite : direction la réserve, sans perspective claire de retour. Le joueur encaisse mal la décision et publie un message énigmatique sur les réseaux sociaux. En interne, le constat s’impose. La relation se fissure, puis se rompt.
Un divorce devenu inévitable
Déçu mais lucide, Murillo ne bloque rien. Le club non plus. Dans un OM sous pression, où chaque choix compte, la séparation apparaît comme la solution la plus logique. Beşiktaş, à l’affût, saisit l’opportunité.
Si l’accord se concrétise dans les prochaines heures, Marseille tournera une page importante de son effectif. Et Murillo, lui, tentera de relancer sa trajectoire dans un championnat où l’attend déjà une forte ferveur.