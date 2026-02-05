Mercato OM : Amir Murillo à Besiktas, ça s’accélère !

Selon plusieurs médias turcs, confirmés par L’Équipe, Beşiktaş pousse fort pour enrôler Amir Murillo avant la fermeture du marché turc, programmée ce vendredi soir. Les discussions avec l’OM s’intensifient et le club stambouliote espère conclure rapidement.

Le média Fanatik avance même que le joueur de 29 ans pourrait atterrir à Istanbul dès ce jeudi soir afin de finaliser son contrat. La durée évoquée atteint trois ans et demi, preuve de la confiance accordée par les dirigeants turcs. Sur le plan financier, l’opération oscille entre 4 et 6 millions d’euros, une fourchette jugée acceptable par toutes les parties.