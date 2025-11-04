Mercato, Matthis Abline à l'OM pour une somme mirobolante ?

Lors du précédent mercato estival, l’OM avait fait de Mathis Abline une priorité absolue. À la recherche d’un attaquant capable de s’inscrire dans la durée, la direction phocéenne avait longuement étudié le profil du jeune international espoirs français. Finalement, l’opportunité de recruter Pierre-Emerick Aubameyang, libre de tout contrat, avait pris le dessus pour des raisons économiques et d’expérience.

Pour autant, le projet autour d’Abline n’a jamais été abandonné. Les décideurs marseillais voyaient déjà en lui un complément idéal au système de Roberto De Zerbi, adepte d’un football dynamique et technique. Son intelligence de déplacement, sa capacité à décrocher et son sens du collectif avaient séduit le staff dès les premiers visionnages.