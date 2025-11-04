L’Olympique de Marseille pourrait bien relancer un dossier brûlant du dernier mercato. Si le club phocéen avait renoncé à Matthis Abline face aux exigences jugées démesurées du FC Nantes, la donne pourrait évoluer à l’approche de l’été 2026. L’attaquant français, auteur d’une progression constante et, apprécié pour sa maturité tactique, reste dans les petits papiers de Medhi Benatia et de Pablo Longoria.
Mercato, Matthis Abline à l'OM pour une somme mirobolante ?
- AFP
L’OM n’a pas abandonné le dossier Matthis Abline
Lors du précédent mercato estival, l’OM avait fait de Mathis Abline une priorité absolue. À la recherche d’un attaquant capable de s’inscrire dans la durée, la direction phocéenne avait longuement étudié le profil du jeune international espoirs français. Finalement, l’opportunité de recruter Pierre-Emerick Aubameyang, libre de tout contrat, avait pris le dessus pour des raisons économiques et d’expérience.
Pour autant, le projet autour d’Abline n’a jamais été abandonné. Les décideurs marseillais voyaient déjà en lui un complément idéal au système de Roberto De Zerbi, adepte d’un football dynamique et technique. Son intelligence de déplacement, sa capacité à décrocher et son sens du collectif avaient séduit le staff dès les premiers visionnages.
Les exigences lunaires de Nantes pour Matthis Abline
Le principal obstacle reste le montant réclamé par Waldemar Kita. Le président du FC Nantes, réputé pour sa fermeté dans les négociations, avait fixé le prix de Matthis Abline à environ 50 millions d’euros l’été dernier. Une somme jugée « mirobolante » par les dirigeants olympiens, mais aussi par d’autres prétendants comme Lille ou le Paris FC, qui ont rapidement reculé.
Malgré cette impasse, Medhi Benatia n’a jamais cessé de suivre le dossier. Selon Mediafoot, la cellule de recrutement marseillaise prépare déjà un nouveau plan pour tenter de convaincre Nantes lors du prochain mercato, espérant profiter d’une ouverture ou d’une réévaluation du prix du joueur.
- AFP
Le plan déroutant de l’OM pour Matthis Abline
Du côté de la Canebière, la prudence reste de mise. Matthis Abline, sous contrat jusqu’en 2028, représente un investissement lourd que Marseille ne souhaite pas engager à n’importe quel prix. L’équilibre financier du club, déjà mis à contribution par plusieurs arrivées sous l’ère De Zerbi, impose une gestion rigoureuse des dépenses.
Les dirigeants phocéens n’en demeurent pas moins convaincus du potentiel de l’attaquant. À 22 ans, Matthis Abline combine puissance, technique et vision du jeu. Son profil rappelle celui d’Amine Gouiri, un joueur capable de décrocher pour créer des décalages et offrir des solutions dans le jeu en remise, une qualité particulièrement recherchée dans le système marseillais actuel.
- AFP
Nantes joue la montre pour Abline, Marseille ne lâche pas l’affaire
Si l’OM envisage un retour à la charge, le FC Nantes, lui, ne se sent pas pressé de vendre. Outre Matthis Abline, les Canaris possèdent une autre valeur marchande importante en la personne du jeune défenseur Tylel Tati, 17 ans, déjà suivi par plusieurs grandes écuries européennes. De quoi permettre à Waldemar Kita de négocier sereinement.
À ce stade, tout laisse à penser que le feuilleton Abline - Marseille reprendra dans les prochains mois. Le club olympien garde espoir d’un rapprochement, convaincu que le joueur, lui aussi, serait séduit à l’idée d’évoluer sous les couleurs bleues et blanches. Mais pour que le rêve devienne réalité, il faudra que les deux camps trouvent enfin un terrain d’entente financier.