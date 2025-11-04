Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
FBL-FRA-LIGUE1-NANTES-RENNESAFP
Bour Han Amoussa

Mercato, Matthis Abline à l'OM pour une somme mirobolante ?

L’OM s’apprête à passer à l’attaque pour Matthis Abline, malgré le prix astronomique fixé par Nantes pour le joueur.

L’Olympique de Marseille pourrait bien relancer un dossier brûlant du dernier mercato. Si le club phocéen avait renoncé à Matthis Abline face aux exigences jugées démesurées du FC Nantes, la donne pourrait évoluer à l’approche de l’été 2026. L’attaquant français, auteur d’une progression constante et, apprécié pour sa maturité tactique, reste dans les petits papiers de Medhi Benatia et de Pablo Longoria. 