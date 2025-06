Un jeune attaquant en feu, des clubs à l’affût, un Euro en ligne de mire... et l’OM prêt à dégainer. Nantes retient son souffle.

Le mercato s’emballe et Matthis Abline, 22 ans, cristallise les convoitises. Auteur d’une saison prometteuse sous les couleurs du FC Nantes, l’attaquant formé au Stade Rennais attire les regards. Plusieurs formations de Ligue 1 s’activent déjà en coulisses pour tenter de s’offrir ses services cet été. Et désormais, un cador du championnat vient grossir les rangs des prétendants.