Mercato : Le sale coup d’Alexandre Lacazette à l’OL

L’OL pourrait perdre son capitaine dans l’indifférence, tandis qu’un club européen passe déjà à l’action. Le dossier Lacazette s’accélère...

Auteur d’une réalisation face au Stade Rennais (4-1) samedi dernier en Championnat de France, Alexandre Lacazette a franchi la barre des 13 buts en Ligue 1 cette saison, portant son total à 17 toutes compétitions confondues. S’il n’est pas au sommet de son art, le capitaine de l’OL continue de faire parler son sens du but. À 33 ans, et alors que son contrat expire dans deux mois, le buteur rhodanien semble vivre ses dernières semaines sous le maillot lyonnais. Une page pourrait se tourner plus vite que prévu.