Le PSG domine encore les plus gros salaires de Ligue 1. Quels clubs suivent dans le classement ? Voici les chiffres révélés cette saison.

Le Paris Saint-Germain ne cesse d'élargir son hégémonie en Ligue 1, et cela ne concerne pas que les performances sur le terrain. Cette saison encore, le club de la capitale affiche une masse salariale impressionnante, s'accaparant les 12 premières places du classement des plus gros salaires du championnat français. Cependant, d'autres écuries comme l'OM et l'OL maintiennent une politique salariale ambitieuse. Décryptage du Top 30 des plus hauts salaires de Ligue 1.