Le Real Madrid va payer une fortune pour Lukeba

Le Real Madrid devrait chercher un nouveau défenseur central en 2025, après avoir échoué à remplacer Nacho Fernandez ou Rafa Marin pendant l’été.

L’absence prolongée de David Alaba a causé des problèmes à Carlo Ancelotti, il ne serait donc pas surprenant que la question soit abordée dès janvier.

Une option sur le côté gauche est recherchée, et parmi celles suivies par le Real Madrid, la cible la plus en vue est Castello Lukeba. Le joueur de 21 ans est surveillé depuis plusieurs mois, et pour l’instant du moins, il est en tête de la liste des candidats.

Mercredi, Lukeba a signé un nouveau contrat avec le RB Leipzig, bien que cela ne devrait pas jouer un rôle dans son départ ou non en 2025. Selon Relevo, cet accord comprend une clause libératoire de 90 millions d’euros.

Leipzig ne serait pas en mesure d’empêcher Lukeba de partir si cela était déclenché par un club. Le Real Madrid pourrait chercher à le faire, même s’il est plus probable qu’il essaie de négocier un accord plus favorable.