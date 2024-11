Lukeba lance un appel au Real Madrid

Leganes vs Real Madrid

Le Real Madrid devrait donner la priorité à un nouveau défenseur central en 2025.

Les Merengues prévoient de renouveler leur effectif avant la saison 2025/26 avec l'arrivée de plusieurs joueurs.

Cependant, une crise croissante de blessures au sein de leur défense - ainsi que l'âge moyen de leur ligne arrière en hausse - ont accru le besoin d'un nouveau défenseur dans la capitale espagnole.

En l'absence de transferts majeurs prévus pour janvier, le Real Madrid prendra son temps pour évaluer les cibles, la star du RB Leipzig Castello Lukeba émergeant comme une option.

L'international français est devenu l'un des joueurs les plus réguliers à son poste en Bundesliga allemande, le Real Madrid devant se voir proposer un prix de vente d'environ 75 millions d'euros.

Lukeba est ambitieux pour la prochaine étape de sa carrière, et un transfert à Madrid pourrait offrir au joueur de 21 ans une chance de passer au niveau supérieur et de concourir pour des titres majeurs.

« Je me sens bien à Leipzig. « Nous avons vu beaucoup de joueurs évoluer ici dès leur plus jeune âge : Nkunku, Gvardiol, Konaté, Upamecano. Cela montre que Leipzig est le meilleur club pour évoluer », selon les propos de Diario AS.

« Mais c’est aussi clair : si je veux devenir le meilleur défenseur du monde, je dois rivaliser avec les meilleurs clubs du monde. En ce moment, il est important de jouer beaucoup. Je veux gagner des titres avec Leipzig. Ils n’ont jamais été champions. »