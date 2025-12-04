Mercato : le PSG sort le chéquier pour Gavi, le Barça tremble !

Formé à la Masia, Gavi reste l’un des symboles de la nouvelle génération blaugrana. Même freiné physiquement, son volume de jeu, son agressivité et sa personnalité séduisent toujours les grands d’Europe.

L’idée du PSG ne se limite pas à un simple recrutement d’opportunité. Le club souhaite surtout remettre le joueur sur pied, le laisser retrouver sa pleine capacité, puis en faire un acteur majeur du projet parisien à moyen terme. L’objectif se veut clair : préparer l’avenir sans sacrifier le présent.

Gavi dispose d’un contrat qui court jusqu’en 2030 avec le FC Barcelone. Un détail qui n’effraie pas Paris. Bien au contraire.