Freiné par une saison heurtée par les pépins physiques, le jeune prodige du Barça Gavi reste pourtant au centre de toutes les attentions en Europe. Et le Paris Saint-Germain, intéressé par le talent espagnol, semble prêt à passer à l’action.
Mercato : le PSG sort le chéquier pour Gavi, le Barça tremble !
Paris veut frapper fort au milieu de terrain
Le PSG s’avance vers un été agité. Le chantier du milieu de terrain figure tout en haut de la pile. Derrière Vitinha, Fabian Ruiz et Joao Neves, les options manquent. Luis Enrique le sait. Il veut du sang neuf. Et surtout du talent brut.
Selon la presse espagnole, le club de la capitale a posé ses yeux sur Gavi. Le milieu de terrain du FC Barcelone, âgé de 21 ans, traverse une saison frustrante, rythmée par les blessures. Cela n’a pourtant pas refroidi l’intérêt du champion d’Europe en titre.
Le site spécialisé E-Noticies assure même que le technicien parisien pousse en interne pour accélérer ce dossier. Le directeur sportif Luis Campos aurait déjà reçu le message. Paris s’active. Paris observe. Et Paris calcule.
Le profil idéal pour le projet parisien
Formé à la Masia, Gavi reste l’un des symboles de la nouvelle génération blaugrana. Même freiné physiquement, son volume de jeu, son agressivité et sa personnalité séduisent toujours les grands d’Europe.
L’idée du PSG ne se limite pas à un simple recrutement d’opportunité. Le club souhaite surtout remettre le joueur sur pied, le laisser retrouver sa pleine capacité, puis en faire un acteur majeur du projet parisien à moyen terme. L’objectif se veut clair : préparer l’avenir sans sacrifier le présent.
Gavi dispose d’un contrat qui court jusqu’en 2030 avec le FC Barcelone. Un détail qui n’effraie pas Paris. Bien au contraire.
Une offre potentielle à 80 millions d’euros
Toujours selon E-Noticies, le PSG envisagerait de déposer sur la table une proposition colossale, estimée à 80 millions d’euros. Une somme qui pourrait faire vaciller un FC Barcelone encore très contraint financièrement.
À ce niveau d’offre, les dirigeants catalans auraient bien du mal à résister. D’autant que l’effectif de Hansi Flick s’appuie déjà sur des profils solides au milieu de terrain comme Pedri, De Jong ou encore Fermin Lopez. Le Barça pourrait donc être tenté de sacrifier Gavi pour rééquilibrer ses finances.
Le dernier mot reviendra au joueur
Reste l’élément le plus imprévisible du dossier. Gavi acceptera-t-il de quitter son club formateur pour rejoindre la Ligue 1 ? L’attachement du joueur au Barça est profond. Mais l’ambition parisienne, la confiance de Luis Enrique et un rôle majeur à jouer pourraient changer la donne.
Le PSG veut un milieu capable, à terme, de bousculer la hiérarchie actuelle. Joao Neves, Vitinha et Fabian Ruiz ne bénéficieraient alors plus du même confort. L’été s’annonce électrique. Et le dossier Gavi promet déjà des étincelles.