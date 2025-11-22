Gavi au PSG, le Barça demande une somme exorbitante

L’élément qui crispe Barcelone se nomme Gavi. L’Espagnol, formé au club, incarne l’avenir de l’institution malgré un enchaînement de blessures qui freine sa progression depuis deux ans. Luis Enrique, lui, n’oublie rien. Il voit dans le milieu de terrain un joueur capable de hausser le ton au cœur du jeu parisien. Il aime son intensité, sa combativité, son goût pour le duel et cette manière de forcer les lignes adverses sans reculer.

D’après les échos venus de Catalogne, et révélées par Foot01, Luis Enrique a activé ses contacts pour transmettre son intérêt. Le message a filé jusqu’aux oreilles des dirigeants du Barça, qui ne l’ont pas digéré. Pour eux, Gavi représente un pilier de l’avenir. Malgré ses pépins physiques, le club lui a accordé une prolongation en janvier dernier, avec un contrat qui court jusqu’en 2030.

Son genou l’embête encore cette saison. Il n’a disputé que deux rencontres en août, avant de devoir stopper et attendre un retour espéré pour janvier 2026. Le Barça, malgré cette nouvelle pause, croit fermement en lui et refuse de l’imaginer ailleurs.