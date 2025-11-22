La relation entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone ressemble parfois à un vieux feuilleton qui ne s’essouffle jamais. Luis Enrique, marqué par son passage en Catalogne, garde un œil attentif sur plusieurs jeunes pousses du club blaugrana. Et dès qu’il identifie un profil susceptible d’apporter du caractère, du rythme ou du talent à son effectif, il fonce. Le technicien espagnol ne s’en cache pas. Ses envies irritent Barcelone, surtout lorsque l’un des noms qui circulent dans les couloirs parisiens fait partie des joueurs les plus précieux du club. Gavi, pourtant affecté par une série de pépins physiques, occupe précisément cette place. Et sa situation suscite un duel silencieux entre les deux institutions.
Gavi au PSG, le Barça demande une somme exorbitante
- Getty Images Sport
Luis Enrique continue de lorgner vers Barcelone
Luis Enrique a construit une relation affective profonde avec le FC Barcelone, au point où on évoque un probable retour de l’Asturien au Barça. Parfois, cette admiration crée des frictions. Le technicien a toujours gardé quelques pépites du club dans son viseur, de Fermin Lopez à Pau Cubarsi, sans oublier Eric Garcia. Le défenseur espagnol vit d'ailleurs un tournant important : installé dans l’axe après plusieurs hésitations du staff catalan, il aligne des prestations solides et rassurantes.
Son contrat court jusqu’en juin 2026. Cela le rend particulièrement accessible pour un club comme le PSG, qui adore les opérations intelligentes lorsqu’un joueur se rapproche de sa dernière année. Paris souhaite l’attirer soit en janvier pour une somme raisonnable, soit en le récupérant libre l’été prochain. Barcelone, coincé entre la situation sportive et l’urgence contractuelle, espère malgré tout prolonger Garcia, tant le joueur semble à l’aise et heureux en Catalogne.
- Getty Images
Le cas Gavi met le feu aux relations entre les deux clubs
L’élément qui crispe Barcelone se nomme Gavi. L’Espagnol, formé au club, incarne l’avenir de l’institution malgré un enchaînement de blessures qui freine sa progression depuis deux ans. Luis Enrique, lui, n’oublie rien. Il voit dans le milieu de terrain un joueur capable de hausser le ton au cœur du jeu parisien. Il aime son intensité, sa combativité, son goût pour le duel et cette manière de forcer les lignes adverses sans reculer.
D’après les échos venus de Catalogne, et révélées par Foot01, Luis Enrique a activé ses contacts pour transmettre son intérêt. Le message a filé jusqu’aux oreilles des dirigeants du Barça, qui ne l’ont pas digéré. Pour eux, Gavi représente un pilier de l’avenir. Malgré ses pépins physiques, le club lui a accordé une prolongation en janvier dernier, avec un contrat qui court jusqu’en 2030.
Son genou l’embête encore cette saison. Il n’a disputé que deux rencontres en août, avant de devoir stopper et attendre un retour espéré pour janvier 2026. Le Barça, malgré cette nouvelle pause, croit fermement en lui et refuse de l’imaginer ailleurs.
- Getty Images Sport
Laporta fixe un tarif qui refroidit tout le monde
Joan Laporta ne tremble pas. Il annonce la couleur et ferme la porte. Si Paris veut Gavi, il devra régler la clause libératoire : 1 milliard d’euros. Une somme gigantesque, presque irréelle.
Cette clause n’a rien d’anodin. Elle découle de la fameuse jurisprudence Neymar. Depuis ce traumatisme, Barcelone verrouille systématiquement ses talents pour décourager les clubs les plus puissants financièrement. Gavi fait partie des actifs protégés, comme Pedri ou Lamine Yamal.
Le PSG, de son côté, pensait tenter le coup avec une offre de 70 millions d’euros. Une stratégie classique pour tester la détermination d’un club. Mais Barcelone ne bouge pas. Multiplier ce montant par quinze paraît inimaginable, même pour un club soutenu par des moyens colossaux.
- Getty Images
Un dossier sans issue… pour l’instant
Le PSG apprécie énormément Gavi, mais les dirigeants savent qu’ils se heurtent à un mur. Paris peut insister, surveiller la situation ou espérer un rebondissement d’ici un an ou deux, mais rien ne bougera tant que Barcelone restera campé sur ce tarif inatteignable.
Luis Enrique continuera d’admirer son ancien protégé. Paris continuera de rêver à son arrivée. Barcelone continuera de verrouiller. Et au milieu de tout cela, Gavi tentera de retrouver du rythme et de relancer une carrière qui mérite d’aller loin.