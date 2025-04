FC Barcelone vs Borussia Dortmund

La pépite du Barça, Gavi, a lâché une réponse inattendue sur son avenir en Catalogne, mardi.

À la veille d’un quart de finale aller très attendu face au Borussia Dortmund en Ligue des champions, Gavi s’est présenté devant les médias avec la fermeté et la maturité qu’on lui connaît. Interrogé sur son style de jeu, souvent qualifié de trop agressif et pas assez technique, le milieu du FC Barcelone n’a pas laissé passer l’occasion de répondre avec malice et fermeté. Une pique bien placée, suivie d’une déclaration d’amour sans équivoque au club catalan.