Un jeune crack affole l'Europe. L'OM a tenté un coup de poker... mais la réponse du clan du joueur a mis fin au suspense de manière catégorique.

Alors que l’Olympique de Marseille se bat toujours pour une place en Ligue des champions via la Ligue 1, les dirigeants phocéens anticipent déjà le mercato d'été. Pablo Longoria, accompagné de Mehdi Benatia, est en quête de talents capables de redonner un nouveau souffle à l’effectif olympien. Et dans cette optique, le président marseillais a tenté un pari audacieux, en s’attaquant à l’un des jeunes les plus convoités du moment.