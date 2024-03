Un jeune argentin vend du rêve au PSG

Franco Mastantuono, jeune joueur de River Plate, intéresse de très grands d'Europe.

Le mois dernier, il est apparu que le FC Barcelone s'intéressait à Franco Mastantuono, le jeune joueur de River Plate, et comme c'est souvent le cas avec ces talents, le Real Madrid le suit de près. Le meneur de jeu est le plus jeune joueur à avoir disputé le SuperClasico entre Boca Juniors et River, et il est devenu récemment le plus jeune buteur de l'histoire de River.

Selon TNT Sports, repris par Diario AS, le Real Madrid s'intéresse également à Mastantuono et envisage de faire une offre pour lui en 2025.

Un prodige à 30M€

C'est à cette date qu'il aura 18 ans et qu'il pourra légalement partir en Europe, mais comme les Blancos l'ont montré avec Endrick Felipe, ils n'ont pas peur de s'engager pour de jeunes talents. En attendant, ils sont heureux de le laisser continuer à se développer à River.

L'article continue ci-dessous

Il a actuellement un contrat jusqu'en 2025, mais River serait en train de travailler sur un nouveau contrat pour le prodige. Outre le FC Barcelone, le PSG et Manchester United sont également sur les rangs et sa clause libératoire s'élève actuellement à 30 millions d'euros. Il semble qu'il soit le dernier talent à être recruté après que Manchester City a conclu des accords pour Julian Alvarez et Claudio Echeverri.