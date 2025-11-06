Mercato : le PSG à la lutte avec le Real, le Barça et Liverpool pour le "nouveau Kroos"

Le 19 août dernier restera gravé dans l’histoire du Hertha Berlin. Ce jour-là, un adolescent de 16 ans et 14 jours foulait la pelouse d’un match de deuxième division allemande, devenant ainsi le plus jeune joueur à disputer une rencontre professionnelle à ce niveau. Son nom : Kennet Eichhorn. Depuis cette première apparition, le jeune milieu défensif a enchaîné huit matchs de championnat, parfois comme titulaire, épaulant l’expérimenté Diego Demme dans l’entrejeu.

Ce qui impressionne le plus chez ce gamin, c’est sa lucidité balle au pied. Malgré son âge, il lit le jeu avec une clarté rare, anticipe les mouvements adverses et oriente le ballon comme un vétéran. Son physique solide et sa technique fine font de lui un profil déjà très complet. En Allemagne, beaucoup voient en lui le futur patron du milieu.