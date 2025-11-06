Il est jeune, audacieux et déjà au centre de toutes les attentions. En Allemagne, le nom de Kennet Eichhorn revient sur toutes les lèvres. À 16 ans seulement, le milieu de terrain du Hertha Berlin bouscule les codes avec sa précocité impressionnante et ses performances pleines de maturité. Surnommé le « mini-Kroos » en raison de son style de jeu proche de celui du maestro du Real Madrid, le prodige allemand suscite l’intérêt de nombreuses puissances européennes. Le Paris Saint-Germain s’est glissé dans la course, mais la concurrence s’annonce féroce.
Mercato : le PSG à la lutte avec le Real, le Barça et Liverpool pour le "nouveau Kroos"
- IMAGO / Jan Huebner
Un talent précoce qui bouscule la 2.Bundesliga
Le 19 août dernier restera gravé dans l’histoire du Hertha Berlin. Ce jour-là, un adolescent de 16 ans et 14 jours foulait la pelouse d’un match de deuxième division allemande, devenant ainsi le plus jeune joueur à disputer une rencontre professionnelle à ce niveau. Son nom : Kennet Eichhorn. Depuis cette première apparition, le jeune milieu défensif a enchaîné huit matchs de championnat, parfois comme titulaire, épaulant l’expérimenté Diego Demme dans l’entrejeu.
Ce qui impressionne le plus chez ce gamin, c’est sa lucidité balle au pied. Malgré son âge, il lit le jeu avec une clarté rare, anticipe les mouvements adverses et oriente le ballon comme un vétéran. Son physique solide et sa technique fine font de lui un profil déjà très complet. En Allemagne, beaucoup voient en lui le futur patron du milieu.
- Getty Images
Le "mini-Kroos" qui séduit toute l’Europe
Kennet Eichhorn a hérité d’un surnom flatteur : le « mini-Kroos ». Ce parallèle n’a rien d’exagéré. Comme Toni Kroos, l’ancien joueur du Real Madrid, il se distingue par son sens du placement, sa qualité de passe et sa vision panoramique du jeu. Les recruteurs européens ne s’y trompent pas. Selon Bild, plusieurs géants ont déjà pris contact avec le Hertha Berlin pour s’informer sur sa situation.
Le Paris Saint-Germain figure parmi les clubs les plus intéressés. Luis Campos suit de près son évolution et voit en lui un renfort idéal pour renforcer un milieu de terrain prometteur mais peu fourni en nombre. Le profil d’Eichhorn, capable de combiner puissance, intelligence et régularité, s’inscrirait parfaitement dans la philosophie de jeu de Luis Enrique.
- IMAGO / dts Nachrichtenagentur
Une bataille royale entre les cadors européens
Mais Paris devra batailler. Le dossier attire déjà plusieurs poids lourds du continent : le Bayern Munich, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Manchester City, le Real Madrid et le FC Barcelone surveillent également le prodige. Tous voient en lui un futur cadre à façonner dès maintenant.
Le Hertha Berlin, conscient de détenir un joyau, ne compte pas brader sa pépite. Les dirigeants berlinois fixent la barre à environ 20 millions d’euros, une somme conséquente pour un joueur de 16 ans, mais abordable pour les grandes écuries. Le véritable défi ne sera pas financier, mais sportif : convaincre Eichhorn qu’il aura du temps de jeu pour continuer sa progression.
- AFP
Le PSG avance ses arguments
Le club de la capitale a des atouts à faire valoir. Sous les ordres de Luis Enrique, les jeunes pousses parisiennes bénéficient d’une réelle confiance. Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola ou encore Yoram Zague incarnent cette politique tournée vers la jeunesse. Paris peut donc séduire Eichhorn en lui promettant une évolution rapide au plus haut niveau, sans le précipiter.
Pour l’instant, le joueur et son entourage prennent le temps d’évaluer toutes les options. Le Hertha souhaite le garder au moins jusqu’à la fin de la saison afin de poursuivre son développement dans un environnement familier. Mais la pression monte, et les grands clubs ne comptent pas patienter longtemps.
- Getty Images Sport
Un avenir déjà doré
À seulement 16 ans, Kennet Eichhorn s’impose comme l’un des talents les plus excitants du football allemand. Avec son calme, son intelligence de jeu et une maturité bluffante, il coche toutes les cases du milieu moderne. Que ce soit à Berlin, à Paris ou sous un autre maillot prestigieux, son nom risque d’animer le prochain mercato. Et pour cause : les génies, surtout quand ils rappellent Toni Kroos, ne restent jamais longtemps dans l’ombre.