Mercato : Lamine Yamal au PSG, le coup d’arrêt brutal

Les informations se recoupent ces dernières heures. Fabrice Hawkins, voix bien informée sur l’actualité du club parisien, explique que la piste est au point mort. Lors d’un échange avec Aliotalk, le journaliste de RMC Sport s’est montré clair : « Dans le PSG actuel, Luis Enrique et Luis Campos n’ont pas donné de feu vert pour une arrivée de Lamine Yamal. Ça irait à l’encontre de certaines choses qu’ils mettent en place. Si demain, il faut aller le chercher, ça va coûter plus de 200 millions. À ce prix-là et compte tenu de l’effectif actuel, est-ce qu’ils vont se positionner ? Je ne crois pas du tout ».

Les mots disent tout. Pas de volonté. Pas de feu vert. Trop de risques. Et surtout, trop d’argent pour un club désormais concentré sur sa cohérence interne.