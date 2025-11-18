Le Paris Saint-Germain pensait pouvoir profiter du malaise sportif de Julian Alvarez pour lancer une offensive décisive dès l’ouverture du mercato hivernal, mais la réaction de l’Atlético Madrid a refroidi les ardeurs parisiennes. Alors que l’attaquant argentin semblait ouvert à un nouveau défi, la direction madrilène a tenu à livrer un message clair, ferme et immédiat. Au regard des besoins du PSG et de la valeur grandissante de Julian Alvarez sur le marché, le feuilleton pourrait toutefois connaître plusieurs rebondissements dans les semaines à venir.
Mercato, la réponse cash de l'Atlético Madrid au PSG pour Julian Alvarez
Le PSG rêve de Julian Alvarez
Confronté à une première partie de saison marquée par plusieurs absences majeures en attaque, le PSG a rapidement identifié Julian Alvarez comme une priorité. Le club de la capitale cherche un joueur capable d’apporter à la fois créativité, disponibilité et impact immédiat, dans la lignée de ce qui avait été envisagé avec Khvicha Kvaratskhelia lors du dernier mercato hivernal. Pour les dirigeants parisiens, Julian Alvarez représente ce profil rare, capable de dynamiser l’ensemble du secteur offensif et d’élever le niveau collectif d’une équipe en reconstruction.
Les signaux envoyés ces dernières semaines par Julian Alvarez ont renforcé l’intérêt du PSG. Selon la presse espagnole, l’attaquant argentin ne serait pas insensible à un projet plus ambitieux et à la possibilité d’endosser un rôle central. Face à cette situation, Paris espérait pouvoir négocier en profitant des envies supposées de départ du joueur. Toutefois, la mise à prix annoncée, évaluée à 120 millions d’euros, constituait déjà un premier obstacle, et un flou persistait quant à la volonté réelle de l’Atlético Madrid de discuter d’un transfert dès cet hiver.
L’Atlético Madrid ferme la porte pour Julian Alvarez
Ce mardi, le dossier Julian Alvarez a pris un tournant clair. Sollicité au sujet des rumeurs, le président Enrique Cerezo s’est exprimé publiquement pour balayer toute ambiguïté : « Julian Alvarez est un joueur de l’Atlético et sera un joueur de l’Atlético. Il n’y a aucun doute ». Une déclaration directe, sans nuance, qui a rapidement circulé dans les médias et mis un frein brutal aux intentions parisiennes. En choisissant cette prise de parole dans l’émission El Chiringuito, le dirigeant madrilène a voulu entériner le message : Julian Alvarez ne quittera pas la capitale espagnole au mois de janvier.
Cette mise au point ferme s’explique par l’intérêt prononcé du PSG, mais également par celui d'autres clubs majeurs, dont le Barça et plusieurs écuries anglaises. Tous surveillent la situation de Julian Alvarez, dont le spleen évoqué dans la presse laissait entrevoir un possible départ. L’Atlético Madrid, conscient d’attirer les convoitises, a donc choisi de verrouiller publiquement un dossier crucial. Selon les médias ibériques, repris par Foot01, seule une offre d’au moins 120 millions d’euros pourrait pousser les dirigeants à reconsidérer leur position.
Le PSG hésite à payer le prix fort pour Julian Alvarez
Malgré son admiration pour Julian Alvarez, le PSG ne semble pas prêt, pour l’instant, à investir une somme aussi élevée durant ce mercato d’hiver. D’après les informations relayées par Foot01, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas l’intention de signer un chèque de 120 millions d’euros dès janvier pour convaincre l’Atlético Madrid de céder son joueur. Le club souhaite rester prudent dans un marché particulièrement tendu, notamment au regard des règles financières toujours plus strictes.
Cependant, la situation sportive du PSG évolue rapidement. Les blessures à répétition, l’absence de profondeur offensive et l’accumulation des échéances pourraient obliger les dirigeants parisiens à revoir leur stratégie. Si le mois de décembre s’avère compliqué sur le plan physique, l’option d’un investissement majeur pour Julian Alvarez pourrait redevenir crédible. Paris n’a jamais caché son ambition de renforcer l’équipe en profondeur, et le profil de l’Argentin reste considéré comme idéal, malgré un coût qui continue de diviser en interne.