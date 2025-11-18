Mercato, la réponse cash de l'Atlético Madrid au PSG pour Julian Alvarez

Confronté à une première partie de saison marquée par plusieurs absences majeures en attaque, le PSG a rapidement identifié Julian Alvarez comme une priorité. Le club de la capitale cherche un joueur capable d’apporter à la fois créativité, disponibilité et impact immédiat, dans la lignée de ce qui avait été envisagé avec Khvicha Kvaratskhelia lors du dernier mercato hivernal. Pour les dirigeants parisiens, Julian Alvarez représente ce profil rare, capable de dynamiser l’ensemble du secteur offensif et d’élever le niveau collectif d’une équipe en reconstruction.

Les signaux envoyés ces dernières semaines par Julian Alvarez ont renforcé l’intérêt du PSG. Selon la presse espagnole, l’attaquant argentin ne serait pas insensible à un projet plus ambitieux et à la possibilité d’endosser un rôle central. Face à cette situation, Paris espérait pouvoir négocier en profitant des envies supposées de départ du joueur. Toutefois, la mise à prix annoncée, évaluée à 120 millions d’euros, constituait déjà un premier obstacle, et un flou persistait quant à la volonté réelle de l’Atlético Madrid de discuter d’un transfert dès cet hiver.