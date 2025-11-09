Mercato, la nouvelle stratégie de l'OM sur le marché des transferts

L’Olympique de Marseille a dévoilé une orientation ambitieuse pour son futur sur le marché des transferts. Sous l’impulsion de son directeur sportif Medhi Benatia, le club phocéen amorce une nouvelle ère de recrutement, marquée par l’arrivée de Federico Balzaretti. L’ancien international italien aura pour mission de renforcer la cellule sportive et d’apporter son expertise en matière de détection de jeunes talents. Une stratégie claire se dessine à l’OM : bâtir une équipe compétitive à long terme, tout en rivalisant avec les géants européens sur le terrain du recrutement intelligent.
Un duo Benatia-Balzaretti pour relancer la dynamique marseillaise
Cette semaine, l’OM a officialisé l’arrivée de Federico Balzaretti en tant que directeur sportif adjoint. Âgé de 43 ans, l’ancien défenseur de la Roma et du Torino vient épauler Medhi Benatia dans la construction du nouveau projet sportif. Cette nomination intervient alors que l’Olympique de Marseille a retrouvé le sourire en Ligue 1, grâce à une victoire nette face à Brest (3-0). Ce succès, salué par les supporters, a permis au club d’occuper provisoirement la tête du championnat en attendant la rencontre du PSG.
Dans la foulée, Medhi Benatia s’est exprimé pour détailler le rôle de son nouveau collaborateur et les ambitions qui accompagnent cette nomination. « Pas que les jeunes, il s’occupait aussi pas mal du mercato à Rome, pareil à l’Udinese. C’est quelqu’un que je connais très bien avec qui j’ai joué à Rome. C’est un super mec, c’est un très grand professionnel. C’est quelqu’un qui connaît le milieu, qui connaît bien le ballon », a déclaré l’ancien international marocain, soulignant la qualité humaine et professionnelle de Balzaretti.
L’OM veut s’imposer sur le marché des jeunes talents
Au-delà de cette arrivée, l’OM affiche clairement sa volonté d’orienter son recrutement vers les jeunes talents prometteurs. Pour Medhi Benatia, le club doit être capable d’anticiper le marché, notamment face à la concurrence féroce des grandes écuries européennes. L’objectif est double : valoriser de futurs cadres tout en installant une stabilité sportive et économique sur le long terme.
« Il va me donner un coup de main. Il va nous donner un coup de main sur tout ce qui est mercato. Mais aussi sur tout ce qui est valorisation de jeunes joueurs. On a envie d’être de plus en plus actif sur ce marché-là », a poursuivi Benatia. Cette déclaration illustre la volonté du duo de professionnaliser encore davantage la cellule de recrutement, en s’appuyant sur les réseaux et l’expérience internationale de Balzaretti.
L’OM veut damer le pion aux cadors européens
Conscient des difficultés à attirer de jeunes stars déjà ciblées par des clubs comme Liverpool ou Arsenal, Medhi Benatia plaide pour une approche plus précoce dans la détection des talents. « On sait qu’aujourd’hui quand tu veux prendre un top joueur de 19 ou 20 ans, tu es forcément en concurrence avec Liverpool, Arsenal… Donc le joueur ne vient pas forcément. Donc peut-être, il faut chercher un petit peu plus jeune », a-t-il expliqué.
Cette réflexion marque un tournant stratégique pour l’Olympique de Marseille, qui entend désormais miser sur la formation et le développement de jeunes joueurs à fort potentiel avant qu’ils ne soient inaccessibles. Le club phocéen se tourne donc vers un modèle de “trading sportif”, consistant à repérer tôt, former, valoriser et éventuellement revendre au bon moment, sans compromettre les ambitions sportives immédiates.
Une stratégie tournée vers l’avenir
Cette nouvelle ligne directrice confirme la volonté de l’OM de construire durablement. En misant sur des profils jeunes et prometteurs, le club cherche à se hisser au niveau des meilleures académies d’Europe tout en s’assurant une stabilité économique. Le tandem Benatia-Balzaretti devra désormais transformer ces intentions en résultats concrets sur le terrain des transferts, en plaçant Marseille au cœur du marché européen des jeunes talents.
Avec ce virage stratégique, l’Olympique de Marseille amorce une transformation structurelle ambitieuse. Après avoir consolidé son staff sportif, l’OM veut désormais inscrire sa politique de recrutement dans la durée et redevenir un acteur central du mercato, capable de rivaliser, à terme, avec les grandes puissances européennes.