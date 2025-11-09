Mercato, la nouvelle stratégie de l'OM sur le marché des transferts

Cette semaine, l’OM a officialisé l’arrivée de Federico Balzaretti en tant que directeur sportif adjoint. Âgé de 43 ans, l’ancien défenseur de la Roma et du Torino vient épauler Medhi Benatia dans la construction du nouveau projet sportif. Cette nomination intervient alors que l’Olympique de Marseille a retrouvé le sourire en Ligue 1, grâce à une victoire nette face à Brest (3-0). Ce succès, salué par les supporters, a permis au club d’occuper provisoirement la tête du championnat en attendant la rencontre du PSG.

Dans la foulée, Medhi Benatia s’est exprimé pour détailler le rôle de son nouveau collaborateur et les ambitions qui accompagnent cette nomination. « Pas que les jeunes, il s’occupait aussi pas mal du mercato à Rome, pareil à l’Udinese. C’est quelqu’un que je connais très bien avec qui j’ai joué à Rome. C’est un super mec, c’est un très grand professionnel. C’est quelqu’un qui connaît le milieu, qui connaît bien le ballon », a déclaré l’ancien international marocain, soulignant la qualité humaine et professionnelle de Balzaretti.