"N’écoutez pas toutes ces conneries", Mehdi Benatia s'énerve

Après la victoire 3-0 de l'Olympique de Marseille face au Stade Brestois samedi, qui a permis au club phocéen de reprendre provisoirement la tête de la Ligue 1, le directeur du football, Medhi Benatia, s'est exprimé en zone mixte pour faire passer des messages à ses détracteurs.

Soutien aux jeunes

Benatia s'est d'abord efforcé d'épauler les jeunes joueurs Robinio Vaz, Darryl Bakola et Tadjine Mmadi, qui étaient présents. Il a exprimé sa fierté de voir ces jeunes s'intégrer :

"Je vis avec eux tous les jours. J'ai leur poster dans mon bureau (sourire). Le coach est derrière eux. Aujourd'hui, on tourne à deux points par match, c'est la vérité. Mais ce qui me rend le plus fier, c'est eux, ils le savent. (…) Je rêve d'avoir trois, quatre, cinq jeunes qui s'imposent ici à court terme."

Benatia a ensuite tenu à balayer les critiques qui visent l'OM, notamment après la défaite en Ligue des champions contre l'Atalanta (0-1), contrastant avec la bonne tenue en championnat.

Le directeur du football a clarifié que, malgré l'approche de la trêve internationale, l'équipe est forte :

"On arrive à la trêve, rien n'est fini mais ça donne une idée de ce qu'on peut améliorer. (...) Contrairement à ce que certains peuvent dire, l’équipe est forte. On le dit depuis Lorient (victoire 4-0, le 12 septembre). J’avais aussi fait un point à la fin du mercato, j’avais dit que les joueurs étaient forts, que l’équipe était forte et que le coach était fort. Depuis Lorient on est l’équipe qui a fait le plus de points," a-t-il affirmé.

Benatia a ironisé sur les avis extérieurs :

"Et puis tu as l’avis de l’extérieur: il faut tout jeter, tout est catastrophique, à commencer par moi, le coach, le président, les joueurs, les jeunes… On a l’habitude. Tous les jours, je leur dis: ‘N’écoutez pas toutes ces conneries.’ Ils veulent déstabiliser mais ils n’ont pas réussi. C’est une équipe qui a beaucoup de qualité malgré les absents. C’est avant tout un groupe. On a des jeunes qui nous donnent aussi un grand coup de main."

Après la trêve internationale, l'OM se déplacera à Nice (21 novembre), avant d'affronter Newcastle en Ligue des champions au Vélodrome (25 novembre).