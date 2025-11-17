Mercato : l’OM va libérer définitivement un indésirable

L’histoire semblait pliée pour Ismaël Koné, arrivé avec de belles promesses mais reparti presque aussitôt dans l’ombre. Pourtant, le milieu canadien pourrait bien offrir à l’Olympique de Marseille un bénéfice inespéré lors du mercato 2026. Entre un transfert initial raté, deux prêts successifs et une renaissance inattendue en Serie A, ce dossier que l’on pensait figé prend aujourd’hui une tournure bien plus favorable pour les dirigeants olympiens.
Un recrutement de 2024 devenu rapidement un casse-tête
Lorsque l’OM avait mis 12 M€ sur la table pour attirer Ismaël Koné durant l’été 2024, le club imaginait renforcer un entrejeu en pleine recomposition sous les ordres de Roberto De Zerbi. Mais rien ne s’est déroulé comme espéré. Très vite, le joueur n’a plus trouvé de place, ni dans les plans de l’entraîneur ni dans la rotation globale de l’équipe.
La première moitié de saison l’a vu enchaîner les bouts de matchs avant de disparaître totalement des feuilles de match. Neuf apparitions, puis plus rien. Marseille, conscient que la situation ne pouvait pas durer, a préféré ouvrir la porte à un prêt. La direction a conclu un accord payant avec Rennes en janvier suivant, contre 1 M€, dans l’espoir de lui offrir un environnement plus favorable.
Une aventure mitigée à Rennes malgré un regain
En Bretagne, le milieu a retrouvé un peu d’air. Il a joué davantage, a retrouvé le rythme et a même contribué avec deux buts et une passe décisive en treize rencontres. Le public rennais a apprécié son volume de jeu, son agressivité et cette manière de casser les lignes balle au pied.
Malgré cela, le club n’a pas prolongé l’expérience. L’option d’achat fixée à 14 M€ n’entrait pas dans ses plans financiers, encore moins après quelques hésitations sur la régularité du joueur. Koné est donc retourné à Marseille l’été suivant, sans perspective claire. Et à peine revenu, la direction lui a indiqué qu’un nouveau départ l’attendait.
Sassuolo lui ouvre la porte… et relance sa carrière
Fin juillet, l’histoire a repris un nouveau tournant. Sassuolo, en quête d’un milieu capable d’apporter percussion et volume, a immédiatement flairé l’opportunité. Les Italiens ont proposé un prêt payant de 2,5 M€ assorti d’une option d’achat automatique en cas de maintien, fixée à 10 M€. L’accord inclut aussi un pourcentage sur une future revente.
Cette fois, Koné a enfin trouvé un contexte favorable. Dix matchs, un but, et surtout une place de titulaire à chaque rencontre. Il a gagné la confiance du staff, du vestiaire et même celle des supporters. Comme un joueur revigoré, libéré du poids de ses mois marseillais, il joue simple, court beaucoup et sert de relais essentiel dans la transition offensive.
Une situation qui devrait enrichir l’OM en 2026
Sassuolo vit un bon début de saison. Après onze journées, l’équipe occupe la 8e place avec 16 points. Elle regarde même davantage vers la zone européenne - Naples, 4e, n’est qu’à six points - que vers la zone rouge où le Genoa, premier relégable, ne compte que sept unités.
Dans ces conditions, il faudrait un retournement catastrophique pour que le club ne se sauve pas. Le maintien activerait mécaniquement l’achat obligatoire du joueur, garantissant 10 M€ supplémentaires à l’OM. Additionnés aux 2,5 M€ du prêt, Marseille récupérerait donc 12,5 M€, une somme supérieure à ce que le club espérait quelques mois plus tôt.
Un joueur qui n’a jamais trouvé sa place en Provence pourrait ainsi rapporter un montant non négligeable et permettre à Marseille d’aborder le mercato 2026 avec une marge financière un peu plus confortable. Pour Sassuolo, l’opération représente la sécurisation d’un titulaire. Pour Koné, une relance bienvenue. Chacun semble y gagner.