Mercato : l’OM va libérer définitivement un indésirable

Lorsque l’OM avait mis 12 M€ sur la table pour attirer Ismaël Koné durant l’été 2024, le club imaginait renforcer un entrejeu en pleine recomposition sous les ordres de Roberto De Zerbi. Mais rien ne s’est déroulé comme espéré. Très vite, le joueur n’a plus trouvé de place, ni dans les plans de l’entraîneur ni dans la rotation globale de l’équipe.

La première moitié de saison l’a vu enchaîner les bouts de matchs avant de disparaître totalement des feuilles de match. Neuf apparitions, puis plus rien. Marseille, conscient que la situation ne pouvait pas durer, a préféré ouvrir la porte à un prêt. La direction a conclu un accord payant avec Rennes en janvier suivant, contre 1 M€, dans l’espoir de lui offrir un environnement plus favorable.