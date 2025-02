Saint-Étienne vs Rennes

Ismaël Koné quitte déjà l’OM ! Un accord a été trouvé avec Rennes pour le départ du joueur. Tous les détails du deal révélés.

Le mercato hivernal se termine en beauté pour l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais. Arrivé l’été dernier en provenance de Watford, Ismaël Koné n’a pas su convaincre sous le maillot phocéen et s’apprête déjà à faire ses valises. Après plusieurs jours de discussions, l’OM et Rennes ont trouvé un accord pour un prêt du milieu canadien. Retour sur cette opération qui pourrait rapporter gros au club marseillais.