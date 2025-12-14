Toujours à l’affût des meilleures opportunités, l’Olympique de Marseille avance ses pions sur le marché des transferts avec méthode et ambition. À l’approche d’un été qui s’annonce décisif pour la structuration de l’effectif, les dirigeants phocéens scrutent attentivement l’Angleterre. Derrière les discussions de surface, un dossier précis attire l’attention en interne, symbole d’une volonté claire : miser sur un profil jeune, déjà aguerri au très haut niveau. Une piste encore discrète, mais révélatrice de la stratégie marseillaise à moyen terme.
Mercato, l'OM s'intéresse à un crack de Premier League
- AFP
Mehdi Benatia impulse une nouvelle dynamique sportive à l’OM
Depuis son arrivée à la direction sportive de l’Olympique de Marseille, Medhi Benatia a profondément modifié la manière d’aborder le mercato. L’ancien international marocain souhaite bâtir un effectif plus cohérent, capable de répondre aux exigences du jeu prôné par Roberto De Zerbi. Dans cette optique, le recrutement d’un milieu de terrain figure parmi les priorités identifiées par l’état-major marseillais.
C’est dans ce contexte que le nom de Noah Sadiki est apparu dans les réflexions olympiennes. Le jeune milieu congolais, aujourd’hui sous contrat avec Sunderland, coche de nombreuses cases recherchées par l’OM : volume de jeu, qualité technique et capacité d’adaptation à un championnat exigeant. À seulement 20 ans, Noah Sadiki s’est déjà imposé comme un élément central du projet sportif des Black Cats.
- Getty Images Sport
L’OM fonce sur Noah Sadiki
L’intérêt de l’OM pour Noah Sadiki ne relève pas du hasard. Le joueur s’est rapidement distingué en Premier League, au point d’attirer l’attention de plusieurs cadors européens. Selon les informations relayées par Transferfeed et reprises par Foot01, le club marseillais suit de près l’évolution de l’ancien milieu de terrain de l’Union Saint-Gilloise.
Sunderland, conscient de la valeur de Noah Sadiki, n’entend toutefois pas faciliter les négociations. Le club anglais réclamerait environ 25 millions d’euros pour envisager un départ. Une somme conséquente, justifiée par la progression rapide du joueur et par la concurrence féroce sur le dossier, avec notamment Manchester United, Chelsea, Tottenham et le RB Leipzig également à l’affût.
- Getty Images Sport
Une situation contractuelle qui complique l’opération
Arrivé à Sunderland seulement l’été dernier, Noah Sadiki ne se trouve pas dans une situation d’urgence. Le milieu de terrain, né à Bruxelles, se sent épanoui en Angleterre et n’a pas fait de son départ une priorité immédiate. Cette stabilité contractuelle renforce la position des Black Cats dans les discussions.
Pour l’OM, le défi est donc double : convaincre Sunderland sur le plan financier, mais aussi séduire Noah Sadiki avec un projet sportif suffisamment attractif. La perspective de jouer au Stade Vélodrome et d’évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi pourrait néanmoins constituer un argument de poids dans les mois à venir.
- AFP
Sunderland, une saison révélatrice pour Noah Sadiki
La progression de Noah Sadiki s’inscrit dans une dynamique collective positive. Promu surprenant de Premier League, Sunderland réalise une saison solide et nourrit des ambitions européennes. Dans ce contexte, le milieu congolais continue de gagner en maturité, renforçant son statut de joueur clé.
Cette exposition accrue participe logiquement à l’envolée de sa cote sur le marché des transferts. Pour l’OM, suivre Noah Sadiki sur la durée permet d’évaluer sa capacité à s’imposer dans un environnement compétitif, tout en anticipant une éventuelle offensive lors du prochain mercato estival.