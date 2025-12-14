Mercato, l'OM s'intéresse à un crack de Premier League

Depuis son arrivée à la direction sportive de l’Olympique de Marseille, Medhi Benatia a profondément modifié la manière d’aborder le mercato. L’ancien international marocain souhaite bâtir un effectif plus cohérent, capable de répondre aux exigences du jeu prôné par Roberto De Zerbi. Dans cette optique, le recrutement d’un milieu de terrain figure parmi les priorités identifiées par l’état-major marseillais.

C’est dans ce contexte que le nom de Noah Sadiki est apparu dans les réflexions olympiennes. Le jeune milieu congolais, aujourd’hui sous contrat avec Sunderland, coche de nombreuses cases recherchées par l’OM : volume de jeu, qualité technique et capacité d’adaptation à un championnat exigeant. À seulement 20 ans, Noah Sadiki s’est déjà imposé comme un élément central du projet sportif des Black Cats.