Kobbie Mainoo à l'OM ? La porte se ferme

Les deux joueurs ont eu du mal à s'intégrer dans les plans de Ruben Amorim, mais la direction du club ne souhaite pas autoriser leur vente durant le mercato hivernal.

La position d'Old Trafford se durcit à l'approche du mercato hivernal.

Le refus de United d'ouvrir la porte aux départs doit être replacé dans le contexte d'une refonte estivale ambitieuse. Près de 230 millions de livres sterling (308 millions de dollars) ont été investis dans de nouvelles recrues, avec les arrivées de Senne Lammens, Benjamin Sesko, Matheus Cunha et Bryan Mbeumo, afin de remanier l'effectif. Tout aussi important a été le délestage qui a suivi, le club se séparant de plusieurs stars jugées indésirables. Rasmus Højlund, Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Antony et Jadon Sancho figurent parmi les joueurs partis, ce qui a permis de réduire la masse salariale et d'écarter ceux qui ne correspondaient plus à la vision du club. Il en résulte un groupe plus performant et une amélioration des résultats, même si Manchester United reste une équipe en construction plutôt qu'un prétendant confirmé au titre.

Fabrizio Romano a levé le voile sur les réflexions au sein d'Old Trafford, expliquant pourquoi aucun accord n'a été trouvé pour le départ de Mainoo ou de Zirkzee. À l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations et avec plusieurs départs annoncés, Amorim souhaite éviter de fragiliser davantage l'effectif.

Dans son podcast YouTube, Romano a déclaré : « Deux situations importantes à suivre : Kobbie Mainoo et Joshua Zirkzee. Avec plusieurs départs pour la CAN, Ruben Amorim ne souhaite pas affaiblir davantage l'effectif en janvier. C'est un facteur clé dans la réflexion de United. La Roma est très intéressée par Joshua Zirkzee. Le club a discuté avec ses représentants et le considère comme une cible prioritaire. Cependant, ce transfert dépend entièrement de Manchester United, et pour l'instant, rien n'est encore décidé.

« Kobbie Mainoo souhaite également jouer davantage et serait prêté. Plus de dix clubs sont intéressés, dont Naples, qui fait pression depuis des semaines. Mais là encore, United n'a pas encore pris de décision. Le message d'Old Trafford est clair. En raison de la CAN et des préoccupations liées à la profondeur de l'effectif, aucun départ ne sera autorisé tant que United ne sera pas pleinement rassuré. Les joueurs souhaitent ce poste, mais la décision finale appartient au club. »