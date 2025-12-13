Mercato, l'OM cible une star de Premier League

Engagé dans plusieurs compétitions et toujours bien positionné sportivement, l’OM ne souhaite pas relâcher ses efforts au moment du mercato hivernal.Roberto De Zerbi, connu pour son exigence tactique et sa volonté de disposer d’un groupe dense, pousse en interne pour obtenir des renforts ciblés. L’objectif est clair : éviter toute baisse de régime et préserver l’équilibre de l’effectif sur la durée, dans un calendrier de plus en plus chargé.

En coulisses, Medhi Benatia et la direction marseillaise travaillent déjà sur plusieurs dossiers. Le club souhaite se montrer opportuniste sans déséquilibrer ses finances. L’OM regarde notamment du côté de la Premier League, un championnat réputé pour la densité de ses effectifs et les possibilités offertes par des situations contractuelles favorables. Un milieu de terrain évoluant à Tottenham figure ainsi parmi les profils étudiés avec attention.