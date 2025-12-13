Toujours en course sur tous les fronts, l’Olympique de Marseille aborde le mercato hivernal avec une ambition clairement assumée. À l’approche de la seconde partie de saison, le club phocéen entend consolider son effectif afin de maintenir un haut niveau de compétitivité, notamment sur la scène européenne. Dans cette optique, la direction olympienne explore plusieurs pistes à l’étranger. Parmi elles, un profil évoluant en Premier League retient particulièrement l’attention et pourrait devenir l’un des dossiers majeurs de l’hiver à Marseille.
Mercato, l'OM cible une star de Premier League
- AFP
L’OM anticipe un mercato hivernal stratégique
Engagé dans plusieurs compétitions et toujours bien positionné sportivement, l’OM ne souhaite pas relâcher ses efforts au moment du mercato hivernal.Roberto De Zerbi, connu pour son exigence tactique et sa volonté de disposer d’un groupe dense, pousse en interne pour obtenir des renforts ciblés. L’objectif est clair : éviter toute baisse de régime et préserver l’équilibre de l’effectif sur la durée, dans un calendrier de plus en plus chargé.
En coulisses, Medhi Benatia et la direction marseillaise travaillent déjà sur plusieurs dossiers. Le club souhaite se montrer opportuniste sans déséquilibrer ses finances. L’OM regarde notamment du côté de la Premier League, un championnat réputé pour la densité de ses effectifs et les possibilités offertes par des situations contractuelles favorables. Un milieu de terrain évoluant à Tottenham figure ainsi parmi les profils étudiés avec attention.
- Getty
Yves Bissouma dans le viseur de l’OM
Selon les informations relayées par The Times, Tottenham serait disposé à se séparer d’Yves Bissouma lors du prochain mercato hivernal. Une donnée qui a rapidement attiré l’attention de l’OM, à l’affût d’un renfort capable d’apporter impact, expérience et volume de jeu dans l’entrejeu. En fin de contrat à l’issue de la saison, Yves Bissouma représenterait une opportunité de marché intéressante pour Marseille.
Conscients du risque de le voir partir librement l’été prochain, les dirigeants londoniens envisageraient une vente à un prix revu à la baisse. Toutefois, Tottenham n’exclurait pas non plus l’option d’une courte prolongation afin de conserver un levier financier. Dans ce contexte, l’OM doit composer avec une concurrence réelle, notamment celle de l’OGC Nice, également intéressé par le profil d’Yves Bissouma.
- Getty Images Sport
L’OM en position favorable dans le dossier Bissouma
Malgré cette concurrence, l’OM dispose de plusieurs arguments solides. Le club phocéen traverse une période stable sur le plan sportif et reste engagé en Ligue des champions, un facteur déterminant dans l’attractivité du projet. Pour Yves Bissouma, rejoindre Marseille offrirait la perspective de retrouver un rôle central dans un collectif ambitieux, sous la direction d’un entraîneur reconnu pour la mise en valeur de ses milieux de terrain.
Arrivé à Tottenham avec de grandes attentes, Yves Bissouma n’a pas pleinement réussi à s’imposer, notamment en raison de blessures récurrentes. Un départ vers l’OM pourrait ainsi s’apparenter à une opportunité de relance dans un environnement exigeant, mais propice à la progression. À Marseille, la pression est forte, mais elle s’accompagne d’une exposition et d’un soutien populaire susceptibles de favoriser un nouveau départ.
- AFP
Une incertitude liée à la CAN et à sa blessure
Un élément reste toutefois à surveiller dans ce dossier : l’état physique d’Yves Bissouma. Actuellement blessé au genou, le milieu de terrain ne dispose pas encore d’une date de retour clairement établie. Malgré cela, il a été retenu pour disputer la CAN 2025 avec la sélection malienne, une donnée qui pourrait influencer le calendrier et les négociations.
Pour l’OM, le pari consiste à évaluer précisément les risques médicaux tout en mesurant l’apport potentiel du joueur sur le moyen terme. Le dossier Yves Bissouma s’inscrit ainsi dans une stratégie globale, mêlant opportunité de marché, ambition sportive et prudence financière. Les prochaines semaines s’annoncent décisives pour Marseille, bien décidé à frapper un coup sur le marché des transferts.