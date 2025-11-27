Mercato : l’OM prend une décision inattendue pour Darryl Bakola

La décision de Roberto De Zerbi a surpris jusque dans le vestiaire. Le technicien italien, qui n’avait jamais lancé Bakola d’entrée en championnat, a choisi de lui faire confiance en Ligue des champions, un contexte pourtant impitoyable pour les novices. Le pari semblait risqué, d’autant plus que la nouvelle avait filtré dans les médias dès la matinée, laissant au jeune milieu toute une journée pour gérer la pression.

Sur le terrain, Bakola a montré qu’il n’avait rien d’un choix improvisé. Du haut de ses 17 ans, il n’a pas tremblé et s’est offert une passe décisive pour Pierre-Emerick Aubameyang. À chaque prise de balle, il a cherché la verticalité, donnant de l’air à un milieu parfois bousculé. Son audace a intrigué les supporters, mais surtout les observateurs extérieurs, toujours prompts à repérer les pépites qui surgissent lors des soirées européennes.

À peine sorti du terrain, le natif du centre de formation marseillais a vu son nom s’ajouter à la liste des jeunes suscitant l’intérêt des recruteurs, dans la lignée de Robinio Vaz et Bilal Nadir. De quoi pousser la direction à réagir vite.