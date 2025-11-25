L’Olympique de Marseille reçoit Newcastle United, ce mardi, à l’occasion de la cinquième journée de Ligue des Champions. Un choc qui s’annonce déterminant pour l’avenir du club phocéen sur la scène européenne, cette saison. C’est dans ce sens que Roberto De Zerbi a décidé d’apporter des ajustements stratégiques dans son onze contre les Magpies, ce soir.
La compo de l’OM contre Newcastle : Le onze inattendu de Roberto De Zerbi
Un choc décisif pour l’OM
L’OM réalise un début d’exercice contrasté cette saison. S’il occupe la 2e place de Ligue avec 28 points, soit deux de moins que le PSG, le club phocéen ne pointe qu’à un 25e rang inquiétant en Ligue des Champions. L’Olympique de Marseille (3 pts) n’a, en effet, remporté qu’une seule de ses quatre matchs en C1 (4-0 vs l’Ajax) et en a perdu les trois autres. L’enjeu est donc de taille pour Roberto De Zerbi et ses hommes qui doivent s’imposer contre Newcastle pour se relancer dans la compétition. Une défaite face aux Magpies amenuiserait davantage les chances de l’OM d’accrocher une qualification pour les barrages. Ce qui explique notamment les choix forts de De Zerbi dans son onze face aux poulains d’Eddie Howe, ce mardi.
Roberto De Zerbi s’appuie sur ses lieutenants
Remplaçant face à Nice vendredi (1-5), Geronimo Rulli devrait retrouver sa place dans les buts contre Newcastle, ce soir. En défense, Roberto De Zerbi devrait reconduire les mêmes hommes qui ont joué face aux Aiglons. Ainsi, les centraux Leonardo Balerdi et Benjamin Pavard seraient à nouveau entourés de Timothy Weah à droite et Emerson Palmieri à gauche.
De Zerbi innove en attaque
Dans l’entrejeu, Pierre-Emile Hojbjerg, forfait contre Nice, devrait faire son retour dans le onze marseillais. Le milieu de terrain danois devrait être associé à Geoffrey Kondogbia, qui enchainerait une deuxième titularisation depuis son retour de blessure, devant la défense.
Plus haut, c’est Arthur Vermeeren qui aurait les faveurs de Roberto De Zerbi pour se positionner entre le milieu et l’attaque. A ses côtés, Mason Greenwood et Igor Paixao devrait permuter sur les ailes pendant que Pierre-Emerick Aubameyang serait à nouveau en pointe.
La compo attendue de l’OM contre Newcastle :
Rulli - Weah, Pavard, Balerdi, Emerson - Hojbjerg, Kondogbia - Vermeeren - Greenwood, Aubameyang, Paixão