La compo de l’OM contre Newcastle : Le onze inattendu de Roberto De Zerbi

Dans l’entrejeu, Pierre-Emile Hojbjerg, forfait contre Nice, devrait faire son retour dans le onze marseillais. Le milieu de terrain danois devrait être associé à Geoffrey Kondogbia, qui enchainerait une deuxième titularisation depuis son retour de blessure, devant la défense.

Plus haut, c’est Arthur Vermeeren qui aurait les faveurs de Roberto De Zerbi pour se positionner entre le milieu et l’attaque. A ses côtés, Mason Greenwood et Igor Paixao devrait permuter sur les ailes pendant que Pierre-Emerick Aubameyang serait à nouveau en pointe.