Un jeune talent de Chelsea attire les convoitises en France. Marseille et Strasbourg se livrent une bataille discrète mais intense pour l’attirer.

Chelsea cherche une porte de sortie temporaire pour l’un de ses jeunes éléments. Le défenseur central Aaron Anselmino, 20 ans, ne fait pas partie des plans immédiats d’Enzo Maresca et devrait donc être prêté cet été. Plusieurs écuries européennes se tiennent prêtes, et la Ligue 1 pourrait bien en accueillir un de plus.