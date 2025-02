Mercato : L’OM fonce sur une pépite de Chelsea

Chelsea vs West Ham

L’OM veut renforcer sa défense et explore une nouvelle piste. Un jeune talent de Chelsea est dans le viseur du club phocéen. Une offre est transmise.

L'Olympique de Marseille est en quête de renforts défensifs avant la clôture du mercato hivernal. Avec plusieurs départs actés, le club phocéen accélère ses recherches pour consolider son effectif. Après avoir ciblé Mykola Matviyenko, défenseur du Shakhtar Donetsk, une nouvelle piste a émergé du côté de Chelsea.

Un jeune talent argentin dans le viseur

Alors que Roberto De Zerbi et la direction marseillaise ont envisagé les départs de Jonathan Rowe, Amine Harit et Ismaël Koné, l’OM se montre particulièrement actif sur le marché. Le club du Sud de la France souhaite renforcer sa défense et son milieu de terrain, selon L’Équipe. Pour ce faire, deux joueurs sont attendus avant la fin du mercato hivernal, lundi.

D’après les informations du quotidien sportif, l’OM a récemment formulé une offre de prêt à Chelsea pour Aaron Anselmino, un défenseur central argentin de 19 ans. Recruté par les Blues en août 2024 pour 16,5 millions d’euros, il a passé la première moitié de saison en prêt dans son club formateur, Boca Juniors, avant de revenir en Angleterre.

Marseille espère désormais convaincre Chelsea de céder son jeune talent sous forme de prêt afin de renforcer son arrière-garde pour la deuxième partie de saison surtout après le départ de Lilian Brassier pour Rennes. Affaire à suivre dans les prochains jours.