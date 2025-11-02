L’Olympique de Marseille prépare déjà activement le prochain mercato et semble vouloir frapper un grand coup au milieu de terrain. Roberto De Zerbi, qui cherche encore la formule idéale pour dynamiser son équipe, aurait ciblé un profil capable d’apporter créativité, puissance et projection vers l’avant. Le club phocéen, souvent à l’affût des talents émergents sur la scène européenne, surveille de près un joueur dont la cote grimpe en flèche depuis plusieurs semaines. Courtisé par de nombreuses écuries du Vieux Continent, ce jeune international marocain séduit par son volume de jeu et sa capacité à faire basculer une rencontre.
Mercato, l'OM entre en lice pour un crack marocain
- AFP
Un constat d’impuissance dans l’entrejeu marseillais
Le nul concédé contre Angers (2-2) mercredi dernier au Vélodrome a mis en lumière les difficultés de l’OM dans la construction du jeu. Dès la mi-temps, Roberto De Zerbi n’a pas hésité à remplacer Arthur Vermeeren et Angel Gomes, jugés trop timides dans leurs prises d’initiatives. Les Marseillais manquaient d’impact et de créativité au cœur du terrain, un secteur pourtant clé dans la philosophie du technicien italien. Face à Auxerre, samedi soir (0-1), le scénario s’est répété : une première période sans relief, dominée par l’adversaire, avant une réaction tardive.
Cette panne d’inspiration offensive pousse logiquement le staff phocéen à envisager du renfort dans l’entrejeu. De Zerbi, adepte du jeu en mouvement et des circuits courts, recherche un profil capable de casser les lignes et de porter le ballon vers l’avant. L’entraîneur italien n’a jamais caché sa volonté de voir son milieu de terrain davantage décisif, notamment face aux blocs bas souvent rencontrés en Ligue 1.
- Getty Images Sport
L’OM entre dans la danse pour Ismael Saibari
C’est dans ce contexte que le nom d’Ismael Saibari est apparu sur les tablettes marseillaises. Selon le journaliste Ekrem Konur, l’Olympique de Marseille fait partie des nombreux clubs intéressés par le joueur du PSV Eindhoven. L’international marocain, âgé de 24 ans, réalise un début de saison impressionnant avec le club néerlandais, où il s’impose comme un élément clé. Son profil, alliant puissance physique, justesse technique et sens du but, correspond parfaitement aux besoins identifiés par Roberto De Zerbi.
Né à Terrassa, en Espagne, Ismael Saibari compte déjà 17 sélections avec les Lions de l’Atlas et s’est illustré cette saison en inscrivant 10 buts toutes compétitions confondues, dont un triplé remarqué contre le Feyenoord Rotterdam (3-2). De telles performances ont naturellement attiré l’attention de plusieurs clubs européens, séduits par sa polyvalence et sa marge de progression.
- Getty Images Sport
Une bataille européenne déjà lancée pour Ismael Saibari
Toujours selon Ekrem Konur, rejoint par le média Fichajes, la concurrence s’annonce féroce. Outre l’OM, plusieurs formations prestigieuses suivent le joueur de près : le FC Séville, le Betis, Brighton, Brentford, l’Atalanta Bergame et surtout le Villarreal de Marcelino, ancien entraîneur de Marseille. Chacune de ces équipes verrait en Ismael Saibari une opportunité rare sur le marché, tant son profil semble complet et adapté au football moderne.
Pour l’Olympique de Marseille, l’enjeu est double : anticiper un départ éventuel dans l’effectif actuel tout en renforçant un secteur en manque de créativité. Les dirigeants phocéens, à commencer par Pablo Longoria et Mehdi Benatia, savent qu’il leur faudra agir avec rapidité et précision pour espérer convaincre le joueur et son entourage sportif.
- Getty Images Sport
Une opération complexe mais stratégique pour l’OM
Sous contrat avec le PSV Eindhoven jusqu’en 2029, Ismael Saibari ne sera pas un dossier facile. Le club néerlandais n’entend pas brader son joyau, dont la valeur marchande est estimée à 27 millions d’euros selon Transfermarkt. Si un départ devait se concrétiser, il s’agirait donc d’un transfert majeur pour le joueur comme pour le club acquéreur.
Pour l’heure, la plupart des prétendants, dont l’OM, prépareraient plutôt une offensive pour le mercato estival 2026. En attendant, Roberto De Zerbi et son staff continuent d’observer attentivement le milieu marocain, conscient qu’un tel profil pourrait transformer le visage du jeu marseillais. Si l’affaire venait à se conclure, l’Olympique de Marseille frapperait un grand coup en s’offrant l’un des milieux les plus prometteurs d’Europe.