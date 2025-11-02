Mercato, l'OM entre en lice pour un crack marocain

Le nul concédé contre Angers (2-2) mercredi dernier au Vélodrome a mis en lumière les difficultés de l’OM dans la construction du jeu. Dès la mi-temps, Roberto De Zerbi n’a pas hésité à remplacer Arthur Vermeeren et Angel Gomes, jugés trop timides dans leurs prises d’initiatives. Les Marseillais manquaient d’impact et de créativité au cœur du terrain, un secteur pourtant clé dans la philosophie du technicien italien. Face à Auxerre, samedi soir (0-1), le scénario s’est répété : une première période sans relief, dominée par l’adversaire, avant une réaction tardive.

Cette panne d’inspiration offensive pousse logiquement le staff phocéen à envisager du renfort dans l’entrejeu. De Zerbi, adepte du jeu en mouvement et des circuits courts, recherche un profil capable de casser les lignes et de porter le ballon vers l’avant. L’entraîneur italien n’a jamais caché sa volonté de voir son milieu de terrain davantage décisif, notamment face aux blocs bas souvent rencontrés en Ligue 1.