Mercato, l'OM entre dans la danse pour un ancien du Barça

Arrivé au Celta Vigo en 2022 après son départ du Barça, Oscar Mingueza s’est rapidement imposé comme un cadre incontournable de la formation galicienne. Doté d’un sens du placement et d’une lecture du jeu hérités de la Masia, il a disputé la quasi-totalité des rencontres de son club cette saison. Sa régularité et sa polyvalence - capable d’évoluer en défense centrale comme sur le côté droit - en font un profil très apprécié par les recruteurs européens.

Mais c’est surtout sa situation contractuelle qui attire l’attention. L’Espagnol arrive en fin de contrat en juin prochain, et les négociations pour une prolongation patinent. L’été dernier, des offres comprises entre 12 et 14 millions d’euros avaient été refusées par le Celta, qui espérait encore prolonger son joueur. Désormais, le club réclame 20 millions d’euros pour un transfert dès le mois de janvier, une somme jugée excessive à six mois de la fin de son engagement.