L’Olympique de Marseille n’a pas encore dit son dernier mot sur le marché des transferts. Malgré un effectif riche en défense, la direction marseillaise estime qu’un renfort d’expérience serait bienvenu pour consolider l’arrière-garde avant un hiver décisif. Pablo Longoria, fidèle à sa réputation de fin négociateur, a repéré une opportunité en Espagne. Un défenseur polyvalent, formé au Barça, pourrait bien être la prochaine cible du club phocéen. Et alors que plusieurs écuries anglaises et allemandes suivent le dossier, l’OM entend bien s’inviter dans la course pour boucler un joli coup.
Mercato, l'OM entre dans la danse pour un ancien du Barça
L’OM veut consolider sa défense avant un hiver décisif
L’hiver s’annonce chargé pour l’Olympique de Marseille. Malgré un recrutement ambitieux cet été, la défense centrale n’a pas totalement rassuré. Benjamin Pavard a connu un début de saison contrasté, entre bonnes performances et erreurs coûteuses. Leonardo Balerdi, toujours aussi irrégulier, peine à trouver une constance au haut niveau. Quant à Nayef Aguerd, s’il s’est imposé comme le patron de la charnière, ses pépins physiques et sa future participation à la Coupe d’Afrique des Nations laissent entrevoir un vide potentiel dans la défense phocéenne.
Conscient du danger, Pablo Longoria a activé plusieurs pistes pour anticiper le départ temporaire de ses cadres. Selon Mundo Deportivo, le président marseillais suit de près la situation d’un défenseur espagnol de 26 ans qui brille en Liga. Formé dans l’un des plus prestigieux centres de formation européens, il s’est imposé comme un pilier au Celta Vigo. Son nom : Oscar Mingueza, un joueur au profil solide et à l’expérience européenne affirmée.
L’OM suit Oscar Mingueza
Arrivé au Celta Vigo en 2022 après son départ du Barça, Oscar Mingueza s’est rapidement imposé comme un cadre incontournable de la formation galicienne. Doté d’un sens du placement et d’une lecture du jeu hérités de la Masia, il a disputé la quasi-totalité des rencontres de son club cette saison. Sa régularité et sa polyvalence - capable d’évoluer en défense centrale comme sur le côté droit - en font un profil très apprécié par les recruteurs européens.
Mais c’est surtout sa situation contractuelle qui attire l’attention. L’Espagnol arrive en fin de contrat en juin prochain, et les négociations pour une prolongation patinent. L’été dernier, des offres comprises entre 12 et 14 millions d’euros avaient été refusées par le Celta, qui espérait encore prolonger son joueur. Désormais, le club réclame 20 millions d’euros pour un transfert dès le mois de janvier, une somme jugée excessive à six mois de la fin de son engagement.
Un dossier délicat entre le Barça et le Celta Vigo
Le dossier Oscar Mingueza est d’autant plus complexe que le FC Barcelone détient encore 50 % des droits économiques du joueur. En cas de transfert, la moitié du montant reviendrait donc au club catalan, ce qui incite le Celta à maintenir ses exigences élevées. D’après Mundo Deportivo, le Barça dispose même d’une clause de rachat fixée à 10 millions d’euros, mais aucun retour en Catalogne n’est envisagé pour le moment.
Cette situation financière pousse plusieurs clubs à adopter une approche prudente. L’OM, tout comme Newcastle, Leipzig, Aston Villa ou encore West Ham, surveille le dossier sans se précipiter. En interne, Pablo Longoria privilégie une stratégie d’attente, misant sur une possible signature libre en juin. Une option qui correspond parfaitement à sa politique de recrutement malin, fondée sur la récupération de joueurs libres ou sous-évalués.
Le plan ingénieux de l’OM pour attirer Oscar Mingueza
Si le transfert d’Oscar Mingueza dès cet hiver paraît coûteux, Pablo Longoria ne ferme aucune porte. Le président de l’OM, réputé pour ses coups de maître sur le marché, pourrait tenter de négocier un accord anticipé pour l’été prochain. L’idée serait d’assurer la venue du défenseur à coût zéro, tout en renforçant temporairement la charnière avec un prêt ou une solution interne.
L’Espagnol, de son côté, reste concentré sur sa saison avec le Celta Vigo, où il enchaîne les titularisations et garde une belle cote auprès des observateurs. Libre dans quelques mois, il incarne une opportunité rare sur le marché européen, surtout pour un club comme Marseille, désireux de bâtir une défense solide et expérimentée. D’ici là, le dossier Mingueza restera l’un des plus surveillés du prochain mercato hivernal.