Depuis plusieurs jours, la situation de Nayef Aguerd intrigue aussi bien à Marseille qu’au Maroc. Le défenseur central, gêné par une pubalgie persistante, tente de gérer au mieux une douleur qui l’empêche de jouer à 100 %. Malgré tout, le joueur a répondu présent à la convocation des Lions de l’Atlas, venus pour deux matchs amicaux. Objectif : faire le point médical avec la sélection marocaine avant toute décision concernant son temps de repos.
OM - Maroc, de nouvelles précisions sur la blessure de Nayef Aguerd
- AFP
Une blessure qui s’éternise
À l’Olympique de Marseille, on suit de très près l’évolution du dossier. Depuis plusieurs semaines, Aguerd ressent des douleurs au niveau du pubis. Ce problème l’a déjà contraint à lever le pied sur certaines rencontres, voire à manquer des matchs comme celui face à Auxerre. Samedi dernier, face à Brest, il a même dû quitter la pelouse en fin de rencontre, visiblement diminué.
Cette pubalgie, souvent difficile à soigner, demande une période de récupération assez longue. D’après plusieurs sources proches du club, un repos d’au moins quinze jours serait nécessaire pour lui permettre de retrouver une pleine forme physique. Une situation qui complique la planification de Roberto De Zerbi à l’approche du déplacement à Nice.
- Getty Images Sport
Aguerd reste avec les Lions pour suivre des soins
Malgré sa gêne persistante, Nayef Aguerd a choisi de rejoindre le rassemblement du Maroc. Selon RMC Sport, le défenseur souhaite profiter de la présence du staff médical de la fédération pour évaluer précisément sa blessure. Les Lions de l’Atlas affrontent le Mozambique et l’Ouganda lors de cette trêve internationale, mais il est peu probable qu’Aguerd prenne part à ces rencontres.
Le joueur devrait rester au Maroc plusieurs jours, histoire de recevoir des soins adaptés et d’être au contact de ses coéquipiers. Ce déplacement a aussi pour but de maintenir le lien avec le groupe avant la Coupe d’Afrique des Nations, qui débutera le 21 décembre sur le sol marocain.
- AFP
Vers un forfait pour Nice-OM ?
Pour le moment, aucune date officielle de retour n’a été fixée. Mais au vu de la situation, la prudence domine. Le staff de l’OM et celui du Maroc communiquent régulièrement afin d’adopter une approche commune. L’idée est de ne pas précipiter le retour du joueur et de lui accorder le temps nécessaire pour guérir complètement.
Proche de son entourage, Aguerd aurait d’ailleurs confié avoir besoin de repos pour revenir plus fort. Cette pause forcée pourrait donc lui permettre de retrouver toutes ses sensations avant la CAN. En attendant, l’OM devra composer sans l’un de ses cadres pour au moins les prochains jours, voire plus si la douleur persiste.
- AFP
Une gestion cruciale avant la CAN
Avec la Coupe d’Afrique des Nations qui approche, cette blessure tombe au pire moment. Le Maroc, pays hôte, compte énormément sur la solidité d’Aguerd dans l’axe défensif. Son leadership et son expérience seront précieux pour espérer aller loin dans la compétition. Côté marseillais, l’objectif est clair : éviter toute rechute et retrouver un joueur opérationnel dès la reprise.
Pour l’heure, le mot d’ordre reste le même des deux côtés : patience, soins et récupération.