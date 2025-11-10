OM - Maroc, de nouvelles précisions sur la blessure de Nayef Aguerd

À l’Olympique de Marseille, on suit de très près l’évolution du dossier. Depuis plusieurs semaines, Aguerd ressent des douleurs au niveau du pubis. Ce problème l’a déjà contraint à lever le pied sur certaines rencontres, voire à manquer des matchs comme celui face à Auxerre. Samedi dernier, face à Brest, il a même dû quitter la pelouse en fin de rencontre, visiblement diminué.

Cette pubalgie, souvent difficile à soigner, demande une période de récupération assez longue. D’après plusieurs sources proches du club, un repos d’au moins quinze jours serait nécessaire pour lui permettre de retrouver une pleine forme physique. Une situation qui complique la planification de Roberto De Zerbi à l’approche du déplacement à Nice.