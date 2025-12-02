Mercato, la nouvelle cible surprenante de l'OM

L’OM, engagé dans une saison dense et marquée par son retour en Ligue des Champions, continue d’ajuster son effectif. Selon les informations rapportées par Foot01, la direction marseillaise estime que son secteur défensif nécessite encore un renforcement malgré un mercato estival 2025 riche en arrivées. Roberto De Zerbi, à la recherche de stabilité et d’efficacité derrière, a encouragé Pablo Longoria et Medhi Benatia à se pencher sur plusieurs profils émergents en vue de ce mercato hivernal.

C’est dans ce contexte que les yeux marseillais se tournent vers la Croatie, où un jeune talent suscite l’intérêt de plusieurs grandes écuries européennes. Les dirigeants olympiens seraient prêts à formuler une offre d’environ six millions d’euros, preuve de leur volonté d’anticiper un avenir défensif plus solide et plus compétitif.