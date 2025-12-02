L’Olympique de Marseille, pourtant actif l’été dernier, ne semble pas avoir refermé le chantier de sa défense. À l’approche d’un hiver qui s’annonce déterminant pour la suite de la saison, le club explore une piste inattendue venue d’Europe de l’Est. Dans un contexte où la Ligue des Champions impose une exigence permanente et où les ambitions marseillaises grandissent, une révélation étrangère pourrait bien s’inviter au cœur des discussions. Discret pour le moment, mais surveillé de très près, ce profil intrigue déjà la direction olympienne.
Mercato, la nouvelle cible surprenante de l'OM
- AFP
L’OM prépare un nouveau mouvement sur le marché
L’OM, engagé dans une saison dense et marquée par son retour en Ligue des Champions, continue d’ajuster son effectif. Selon les informations rapportées par Foot01, la direction marseillaise estime que son secteur défensif nécessite encore un renforcement malgré un mercato estival 2025 riche en arrivées. Roberto De Zerbi, à la recherche de stabilité et d’efficacité derrière, a encouragé Pablo Longoria et Medhi Benatia à se pencher sur plusieurs profils émergents en vue de ce mercato hivernal.
C’est dans ce contexte que les yeux marseillais se tournent vers la Croatie, où un jeune talent suscite l’intérêt de plusieurs grandes écuries européennes. Les dirigeants olympiens seraient prêts à formuler une offre d’environ six millions d’euros, preuve de leur volonté d’anticiper un avenir défensif plus solide et plus compétitif.
- AFP
Branimir Mlačić, la révélation croate qui attire Marseille
À partir de là, un nom se détache : Branimir Mlačić. Selon les informations du média croate Germanijak, l’OM se serait positionné sur ce défenseur central de seulement 18 ans. Formé au Hajduk Split, Branimir Mlačić enchaîne les prestations remarquées au sein d’une équipe actuellement deuxième du championnat croate, à un point du Dinamo Zagreb. Son profil, jeune, droitier et déjà très mature pour son âge, correspond parfaitement aux recherches marseillaises.
L’ascension rapide de Branimir Mlačić ne passe d’ailleurs pas inaperçue sur la scène européenne. Plusieurs grands clubs surveillent attentivement ses performances, ce qui pourrait compliquer la mission de l’OM. Mais l’intérêt marseillais reste bien réel, motivé par l’idée de miser tôt sur une pépite à fort potentiel.
- AFP
Une concurrence redoutable pour l’OM dans le dossier Mlačić
D’après le média, cité par Foot01, la situation se corse pour Marseille. Branimir Mlačić figure également dans les plans du Real Madrid, qui cherche à renouveler ses options en défense centrale. L’Inter Milan aurait également manifesté un intérêt marqué. Cette concurrence de très haut niveau témoigne du statut prometteur du jeune joueur et de l’attention qu’il suscite sur le marché européen.
Le club de Split, conscient de sa valeur, a fixé la barre à un minimum de six millions d’euros pour engager des discussions. Une somme raisonnable dans l’absolu, mais qui pourrait grimper si la bataille entre géants européens s’intensifie. Pour l’OM, il s’agit donc de se positionner rapidement s’il souhaite croire en cette opportunité.
- AFP
Un pari risqué mais cohérent avec la stratégie marseillaise
La trajectoire fulgurante de Branimir Mlačić illustre ce que l’OM recherche depuis plusieurs saisons : des profils jeunes, talentueux et capables de prendre de la valeur. L’intérêt des dirigeants phocéens pour ce joueur n’est pas isolé, mais s’inscrit dans une stratégie déjà éprouvée, celle de repérer tôt des éléments prometteurs avant qu’ils ne deviennent inaccessibles.
Avec un secteur défensif encore perfectible, malgré les ajustements estivaux, l’arrivée de Branimir Mlačić pourrait offrir de nouvelles options à Roberto De Zerbi. Cette piste représente un risque mesuré, mais surtout une ouverture vers un recrutement cohérent, ambitionnant de renforcer l’OM dans la durée.