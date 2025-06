Un club anglais puissant, un joueur prometteur, une première offre mal reçue : les négociations pour Cherki démarrent sur un ton glacial.

Les choses semblaient bien engagées entre Rayan Cherki et Manchester City. Le joueur et les dirigeants anglais auraient même trouvé un accord verbal. Mais le chemin reste semé d'embûches. Et l’Olympique Lyonnais, qui détient le contrat du milieu offensif de 21 ans, n’a pas franchement apprécié le premier pas du géant de Premier League. Le mercato estival s’annonce tendu autour du joyau lyonnais.