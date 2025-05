Manchester City s’apprête à dégainer une première offre sur la table de l’OL pour Rayan Cherki.

Le feuilleton autour de l’avenir de Rayan Cherki s’accélère, et il pourrait bien connaître son dénouement plus vite que prévu. Tandis que le jeune milieu offensif lyonnais a rejoint Clairefontaine en vue d’un possible baptême en équipe de France contre l’Espagne, les signaux convergent vers un départ imminent à Manchester City. Une offre serait sur le point d’être formulée officiellement.