Cristiano Ronaldo va-t-il encore surprendre le monde du foot ? Une piste inattendue pour le Mondial des clubs se précise.

Cristiano Ronaldo n’a pas encore raccroché les crampons. Et à 40 ans, il pourrait encore s’offrir une compétition mondiale de plus. La récente annonce de son départ d’Al-Nassr a relancé toutes les spéculations, et les courtisans se bousculent déjà pour s’offrir une ultime pige du quintuple Ballon d’Or. Une piste en Arabie saoudite prend corps. Mais la course est loin d’être terminée.