Cristiano Ronaldo, c'est confirmé : 'Ce chapitre est terminé"

Al Nasr FC vs Al Ittihad

Cristiano Ronaldo a apparemment annoncé son départ d'Al-Nassr, mais a exclu toute retraite pour le moment.

Moins d'une heure après son but lors du dernier match d'Al-Nassr en Pro League saoudienne, le joueur de 40 ans a déclaré sur les réseaux sociaux que « ce chapitre est clos », laissant entendre qu'il ne jouerait plus pour son équipe actuelle. Il n'a toutefois pas précisé sa prochaine étape, en raison de liens avec la Major League Soccer et son premier club, le Sporting CP.

Il a écrit sur Instagram lundi soir : « Ce chapitre est clos. L'histoire ? Elle est encore en cours d'écriture. Merci à tous.»

Ronaldo, qui a déclaré qu'il ne prendrait sa retraite qu'après avoir atteint les 1 000 buts, devrait devenir agent libre cet été, les négociations concernant un nouveau contrat avec Al-Nassr étant au point mort ces dernières semaines. L'équipe saoudienne a terminé à 13 points du champion Al-Ittihad, et en deux saisons et demie au club, Al-Nassr n'a remporté aucun trophée. L'attaquant portugais, qui approche de la barre des 940 buts, souhaite clairement continuer à jouer, mais sa prochaine destination reste à déterminer.

L'article continue ci-dessous

Ronaldo, auteur de 99 buts en 111 matchs pour Al-Nassr, bénéficiera d'une courte pause avant de préparer la demi-finale de la Ligue des Nations du Portugal contre l'Allemagne le 4 juin. L'ancien joueur vedette du Real Madrid devrait faire le point sur son avenir dans les prochaines semaines.