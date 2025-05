C. Ronaldo

L’idée semblait folle, et pourtant elle a fait son chemin. Mais trois clubs viennent de refermer la porte à Cristiano. Voici pourquoi.

Cristiano Ronaldo quittera bientôt Al-Nassr, et forcément, la machine à rumeurs s’est emballée. Son nom, comme souvent, se retrouve lié aux plus grandes compétitions. À l’approche de la Coupe du Monde des Clubs, certains l’ont imaginé débarquer au Brésil. Mais malgré l’aura du quintuple Ballon d’Or, les clubs brésiliens n’ont pas cédé à la tentation. Flamengo, Palmeiras ou encore Botafogo ? Tous ont décliné. Et les raisons ne sont pas uniquement sportives.