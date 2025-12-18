À l’approche du mercato d’hiver, l’Olympique de Marseille avance masqué sur plusieurs pistes, comme confirmé par le président Pablo Longoria en conférence de presse du bilan de mi-saison. L’une d’elles mène aux Pays-Bas et intrigue autant qu’elle séduit, tant sur le plan sportif que financier.
Mercato : grosse concurrence pour l’OM dans le dossier Souffian El Karouani
- AFP
Un profil qui fait réfléchir l’OM
Selon Foot Mercato, l’Olympique de Marseille s’intéresse au latéral marocain Souffian El Karouani, actuellement à Utrecht. Un choix étonnant à première vue, tant l’effectif phocéen semble déjà armé défensivement, alors que le besoin principal concerne plutôt le milieu offensif.
Âgé de 25 ans, El Karouani réalise pourtant une saison remarquable aux Pays-Bas. Avec trois buts et 15 passes décisives toutes compétitions confondues, il domine les statistiques continentales et s’impose comme le défenseur le plus décisif d’Europe.
- AFP
Une opportunité… mais pas sans rivaux
Ce rendement attire logiquement les convoitises. D’après les informations rapportées par Ekrem KONUR, la liste des prétendants s’allonge rapidement, preuve que le profil du Marocain ne laisse personne indifférent sur le marché.
Le FC Porto, le PSV Eindhoven, l’AZ Alkmaar et l’Ajax surveillent le joueur depuis un moment. En Italie, la Lazio et Bologne se montrent attentifs, tandis que Lille, Feyenoord, Beşiktaş, Fenerbahçe et Trabzonspor suivent aussi sa situation.
- AFP
Un timing délicat pour Marseille
Autre donnée clé du dossier, Souffian El Karouani n’a pas l’intention de prolonger son contrat à Utrecht. Il sera libre à l’issue de la saison, ce qui renforce l’intérêt d’un transfert anticipé dès janvier.
Pour l’OM, le coup paraît tentant sur le plan financier comme sportif. Reste à savoir si Marseille saura se démarquer dans une course où la concurrence s’annonce féroce.
Les prochaines semaines diront si cette piste se transforme en offensive concrète ou demeure une simple opportunité surveillée à distance par la direction olympienne lors du mercato hivernal à venir prochainement officiel.