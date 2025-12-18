Mercato : grosse concurrence pour l’OM dans le dossier Souffian El Karouani

Selon Foot Mercato, l’Olympique de Marseille s’intéresse au latéral marocain Souffian El Karouani, actuellement à Utrecht. Un choix étonnant à première vue, tant l’effectif phocéen semble déjà armé défensivement, alors que le besoin principal concerne plutôt le milieu offensif.

Âgé de 25 ans, El Karouani réalise pourtant une saison remarquable aux Pays-Bas. Avec trois buts et 15 passes décisives toutes compétitions confondues, il domine les statistiques continentales et s’impose comme le défenseur le plus décisif d’Europe.